Onana Avrupa’nın zirvesinde

Beşiktaş maçında yaptığı kurtarışlarla gecenin kahramanlarından biri olan Trabzonspor kalecisi Andre Onana, son 3 maçta ağlarını gole kapattı. Avrupa liglerinde forma giyen kalecilerin kurtarış performansları listelenirken Kamerunlu file bekçisi, ulaştığı yüzde 89,1'lik kurtarış oranıyla zirvede yer aldı. İkinci sırada Lazio'nun eldiveni Christos Mandas (%87,5), üçüncü sırada ise Lille kalesini koruyan Berke Özer (%82,6) var.

AVRUPA LİGLERİNDE KURTARIŞ YÜZDELERİ SIRALAMASI:

1 Andre Onana (Trabzonspor) %89,1

2 Christos Mandas (Lazio) %87,5

3 Berke Özer (Lille) %82,6

4 Ionut Radu (Celta Vigo) %81,6

5 James Trafford (Leeds United) %81,3

6 Loris Karius (Schalke 04) %81,1

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör