Onana Avrupa’nın zirvesinde

Beşiktaş maçında yaptığı kurtarışlarla gecenin kahramanlarından biri olan Trabzonspor kalecisi Andre Onana, son 3 maçta ağlarını gole kapattı. Avrupa liglerinde forma giyen kalecilerin kurtarış performansları listelenirken Kamerunlu file bekçisi, ulaştığı yüzde 89,1'lik kurtarış oranıyla zirvede yer aldı. İkinci sırada Lazio'nun eldiveni Christos Mandas (%87,5), üçüncü sırada ise Lille kalesini koruyan Berke Özer (%82,6) var.
AVRUPA LİGLERİNDE KURTARIŞ YÜZDELERİ SIRALAMASI:
1 Andre Onana (Trabzonspor) %89,1
2 Christos Mandas (Lazio) %87,5
3 Berke Özer (Lille) %82,6
4 Ionut Radu (Celta Vigo) %81,6
5 James Trafford (Leeds United) %81,3
6 Loris Karius (Schalke 04) %81,1