Önce ayrılık sonra takviye

Beşiktaş'ta yapılacak transferler, takımdan ayrılacak oyuncuların durumuyla da doğrudan bağlantılı. Bir süredir adı İtalyan kulüpleriyle anılan Cher Ndour'un gidişine kesin gözüyle bakılıyor.Kamerunlu futbolcu için ayrıca Belçika'dan bir kulübün devreye girdiği belirtildi. Siyah-beyazlılarda her ayrılık sonrası, yeni bir transfer açıklanacak ve ilk olarak sol kanada takviye yapılacak.Solskjaer, daha önce kadroda düşünülmeyen Chamberlain ve Masuaku'dan faydalanmayı planlarken Al-Musrati de 10 milyon Euro'un üzerinde bir teklif gelmediği sürece takımda kalacak.