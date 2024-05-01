Önce Hansi Flick sonra Nuri Şahin

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör için çalışmalar başladı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat dün Almanya'ya gitti. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih-Real Madrid maçını izleyen Arat, bugün de Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'in eski hocası Hansi Flick ile görüşecek.Başkan'ın, Dortmund-PSG müsabakasını da seyredeceği ve mücadelenin ardından, Alman ekibinin yardımcı antrenörlüğünü yapan Nuri Şahin ile görüşmelerde bulunacağı aktarıldı. 59 yaşındaki Flick, Almanya Milli Takımı ile 25 maçta 1.72, Bayern ile ise 86 karşılaşmada 2.53 puan ortalaması tutturmuştu. Nuri Şahin de Antalyaspor'un başında 78 resmi mücadelede 30 galibiyet, 21 beraberlik ve 27 mağlubiyet yaşadı.