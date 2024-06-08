Önce inandırır sonra başarır

Giovanni van Bronckhorst'u Feyenoord günlerinden çok yakından tanıyan Algemeen Dagblad Gazetesi yazarı Mikos Gouka, deneyimli hocanın Beşiktaş'la anlaşmasının sürpriz olmadığını söyledi. Gouka, şu ifadeleri kullandı: "Feyenoord'a geri dönüşü bir seçenek olmadı. Türkiye gibi gerçek bir futbol ülkesine gitmeyi hedefliyordu ve isteğini gerçekleştirdi.
Hollanda futboluyla büyüdüğü için hücum futbolu oynatmayı seviyor. Feyenoord'da futbolcuların kalitesini göz önüne alarak net bir plan yaptı. Bunu da maliyeti oldukça ucuz isimlerle gerçekleştirdi. Deneyimli Kuyt'ı ve Van Persie'yi transfer ettirdi. Feyenoord'un inancını yeniden canlandırdı.
KLAASSEN YA DA BERGHUİS'İ GETİREBİLİR
"18 yıldır lig zaferi görmeyen Feyenoord'u zirveye taşıdı. Rangers'ta da neredeyse UEFA Avrupa Ligi'ni kazanıyordu (2021-22 finalisti)
. Şimdi eski
talebelerinden Davy Klaassen
ya da Steven Berghuis belki
bir seçenek olabilir. Elbette önce
mevcut oyuncularının durumuna
bakacak. Çalıştığı iki takım
Feyenoord ve Rangers çok
tutkulu taraftarlara sahipti. Beşiktaş'ın
daha da fazlası olduğunu
biliyorum. Ancak uzun süredir
baskı altında çalışıyor,
yönetmesini çok iyi
biliyor. Sakin kalabilmek onun en büyük özelliği. Acaba işler ters gittiğinde etrafındaki insanlar sakin olacak mı?
FRİEDEL GÖREVE BAŞLADI
BEŞİKTAŞ, yeni yönetim kurulu danışmanını açıkladı... Siyah-beyazlı kulüp, futbolculuk kariyerinde G.Saray'ın da kalesini koruyan Bradley Howard Friedel'in göreve getirildiğini duyurdu. ABD'li futbol adamının, scout sistemi kuracağı ve ticari gelirlerin artırılmasına yönelik global sponsorluk çalışmaları yürüteceği öğrenildi.