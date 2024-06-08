Önce inandırır sonra başarır

Giovanni van Bronckhorst'u Feyenoord günlerinden çok yakından tanıyan Algemeen Dagblad Gazetesi yazarı Mikos Gouka, deneyimli hocanın Beşiktaş'la anlaşmasının sürpriz olmadığını söyledi. Gouka, şu ifadeleri kullandı: "Feyenoord'a geri dönüşü bir seçenek olmadı.Hollanda futboluyla büyüdüğü için hücum futbolu oynatmayı seviyor. Feyenoord'da futbolcuların kalitesini göz önüne alarak net bir plan yaptı. Bunu da maliyeti oldukça ucuz isimlerle gerçekleştirdi. Deneyimli Kuyt'ı ve Van Persie'yi transfer ettirdi. Feyenoord'un inancını yeniden canlandırdı.. Şimdi eskitalebelerinden Davy Klaassenya da Steven Berghuis belkibir seçenek olabilir. Elbette öncemevcut oyuncularının durumunabakacak. Çalıştığı iki takımFeyenoord ve Rangers çoktutkulu taraftarlara sahipti. Beşiktaş'ındaha da fazlası olduğunubiliyorum. Ancak uzun süredirbaskı altında çalışıyor,yönetmesini çok iyibiliyor.BEŞİKTAŞ, yeni yönetim kurulu danışmanını açıkladı... Siyah-beyazlı kulüp, futbolculuk kariyerinde G.Saray'ın da kalesini koruyan Bradley Howard Friedel'in göreve getirildiğini duyurdu. ABD'li futbol adamının, scout sistemi kuracağı ve ticari gelirlerin artırılmasına yönelik global sponsorluk çalışmaları yürüteceği öğrenildi.