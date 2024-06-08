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Giriş Tarihi: 8.6.2024

Önce inandırır sonra başarır

UĞUR ÇEM
Önce inandırır sonra başarır

“18 yıldır şampiyonluk göremeyen Feyenoord’un inancını yeniden canlandırdı ve kupayı kaldırdı. Türkiye gibi gerçek bir futbol ülkesinde görev yapmak istiyordu”

Giovanni van Bronckhorst'u Feyenoord günlerinden çok yakından tanıyan Algemeen Dagblad Gazetesi yazarı Mikos Gouka, deneyimli hocanın Beşiktaş'la anlaşmasının sürpriz olmadığını söyledi. Gouka, şu ifadeleri kullandı: "Feyenoord'a geri dönüşü bir seçenek olmadı. Türkiye gibi gerçek bir futbol ülkesine gitmeyi hedefliyordu ve isteğini gerçekleştirdi. Hollanda futboluyla büyüdüğü için hücum futbolu oynatmayı seviyor. Feyenoord'da futbolcuların kalitesini göz önüne alarak net bir plan yaptı. Bunu da maliyeti oldukça ucuz isimlerle gerçekleştirdi. Deneyimli Kuyt'ı ve Van Persie'yi transfer ettirdi. Feyenoord'un inancını yeniden canlandırdı.

KLAASSEN YA DA BERGHUİS'İ GETİREBİLİR
"18 yıldır lig zaferi görmeyen Feyenoord'u zirveye taşıdı. Rangers'ta da neredeyse UEFA Avrupa Ligi'ni kazanıyordu (2021-22 finalisti). Şimdi eski talebelerinden Davy Klaassen ya da Steven Berghuis belki bir seçenek olabilir. Elbette önce mevcut oyuncularının durumuna bakacak. Çalıştığı iki takım Feyenoord ve Rangers çok tutkulu taraftarlara sahipti. Beşiktaş'ın daha da fazlası olduğunu biliyorum. Ancak uzun süredir baskı altında çalışıyor, yönetmesini çok iyi biliyor. Sakin kalabilmek onun en büyük özelliği. Acaba işler ters gittiğinde etrafındaki insanlar sakin olacak mı?

FRİEDEL GÖREVE BAŞLADI
BEŞİKTAŞ, yeni yönetim kurulu danışmanını açıkladı... Siyah-beyazlı kulüp, futbolculuk kariyerinde G.Saray'ın da kalesini koruyan Bradley Howard Friedel'in göreve getirildiğini duyurdu. ABD'li futbol adamının, scout sistemi kuracağı ve ticari gelirlerin artırılmasına yönelik global sponsorluk çalışmaları yürüteceği öğrenildi.
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Önce inandırır sonra başarır
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