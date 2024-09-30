Önce takım savunması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, rakip yarı sahada yapılan baskı ve alan savunmasının işleyişinden memnun değil. Bu konuda takıma uyarılarda bulunan van Bronckhorst, oyunculara eksikleri tek tek göstererek, "Bu durumu düzeltmeliyiz"
dedi. Özellikle geçişlerde rakibe rahat alan tanındığını söyleyen Hollandalı hoca, tempolu, doğru baskı yapmaları ve defansa yardım etmeleri gerektiğini aktardı. Eyüpspor ve Ajax maçlarında merkezde zayıf kaldıklarını, bekleri de çok yalnız bıraktıklarını dile getiren deneyimli hoca, "Oyunumuzun gelişmesi takım savunmasına bağlı.
Aksi takdirde benzer durumları tekrar yaşarız. Ne kadar iyi hücum yaparsanız yapın, rakibinizin üzerinize kolay gelmesine izin verirseniz boşa çabalamış olursunuz" ifadelerini kullandı.
Ndour formayı kaptı
Siyah-beyazlı
takımda Al-Musrati sakatlığı nedeniyle 10 gün forma giyemeyecek. Bu nedenle Kayseri'de orta sahada kimin oynayacağı merak konusuydu. Giovanni van Bronckhorst'un Cher Ndour ve Salih Uçan arasındaki tercihi
belli oldu. Ndour'u Gedson'un yanında kullanmayı planladığı kaydedildi. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un da ilk 11'de görev alması bekleniyor. 19 yaşındaki genç futbolcu görev yaparsa, üç maç aradan sonra başlangıç kadrosunda yer alacak. Hastalığı bulunan Svensson'un durumu bugün belli olacak. Büyük ihtimalle Rashica sağ bekte, Joao Mario da sağ kanatta
boy gösterecek.
Frankfurt biletleri el yaktı
Beşiktaş'ın
UEFA Avrupa Ligi'nde 3 Ekim Perşembe günü sahasında oynayacağı Eintracht Frankfurt karşılaşmasının biletleri satışa çıktı. Müsabakanın en ucuz bileti 1150 TL olarak belirlenirken fiyatlar 27 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.
Taraftarların büyük bölümü, en düşük fiyatın 1150 TL olmasını olumsuz karşıladı. Siyah-beyazlı futbolseverler, sonraki maçlarda özellikle öğrencilerin düşünülerek bilet fiyatlarının makul bir seviyeye çekilmesi gerektiğini dile getirdi.