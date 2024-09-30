Önce takım savunması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, rakip yarı sahada yapılan baskı ve alan savunmasının işleyişinden memnun değil. Bu konuda takıma uyarılarda bulunan van Bronckhorst, oyunculara eksikleri tek tek göstererek,dedi. Özellikle geçişlerde rakibe rahat alan tanındığını söyleyen Hollandalı hoca, tempolu, doğru baskı yapmaları ve defansa yardım etmeleri gerektiğini aktardı. Eyüpspor ve Ajax maçlarında merkezde zayıf kaldıklarını, bekleri de çok yalnız bıraktıklarını dile getiren deneyimli hoca, "Aksi takdirde benzer durumları tekrar yaşarız. Ne kadar iyi hücum yaparsanız yapın, rakibinizin üzerinize kolay gelmesine izin verirseniz boşa çabalamış olursunuz" ifadelerini kullandı.takımda Al-Musrati sakatlığı nedeniyle 10 gün forma giyemeyecek. Bu nedenle Kayseri'de orta sahada kimin oynayacağı merak konusuydu. Giovanni van Bronckhorst'unbelli oldu. Ndour'u Gedson'un yanında kullanmayı planladığı kaydedildi. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un da ilk 11'de görev alması bekleniyor. 19 yaşındaki genç futbolcu görev yaparsa, üç maç aradan sonra başlangıç kadrosunda yer alacak. Hastalığı bulunan Svensson'un durumu bugün belli olacak. Büyük ihtimalleboy gösterecek.Beşiktaş'ınUEFA Avrupa Ligi'nde 3 Ekim Perşembe günü sahasında oynayacağı Eintracht Frankfurt karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.Taraftarların büyük bölümü, en düşük fiyatın 1150 TL olmasını olumsuz karşıladı. Siyah-beyazlı futbolseverler, sonraki maçlarda özellikle öğrencilerin düşünülerek bilet fiyatlarının makul bir seviyeye çekilmesi gerektiğini dile getirdi.