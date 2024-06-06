Onuachu hamlesi

Beşiktaş, gelecek sezon Aboubakar ile değil yeni bir yabancı santrfor ile yola çıkmak istiyor.. İngiliz ekibi, 30 yaşındaki Nijeryalı için kapıyı 15 milyon Euro'dan açtı. Ancak rakamın 12 milyon Euro'ya inebileceği belirtildi. Başkan Hasan Arat ve ekibi, Onuachu seçeneğini yeni hoca Van Bronckhorst'un önüne koyacak.