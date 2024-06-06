Onuachu hamlesi

Beşiktaş, gelecek sezon Aboubakar ile değil yeni bir yabancı santrfor ile yola çıkmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, Trabzonspor'da başarılı performansıyla dikkat çeken Onuachu'nun kulübü Southampton'a yoklama yaptı
. İngiliz ekibi, 30 yaşındaki Nijeryalı için kapıyı 15 milyon Euro'dan açtı. Ancak rakamın 12 milyon Euro'ya inebileceği belirtildi. Başkan Hasan Arat ve ekibi, Onuachu seçeneğini yeni hoca Van Bronckhorst'un önüne koyacak. Göztepe'nin çoğunluk hissesinin de sahibi olan İngiliz kulübünün patronu Rasmus Ankersen, başarılı ismi bu kez kiralık vermeyi kesinlikle düşünmüyor.