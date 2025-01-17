Onuachu sürprizi

Beşiktaş, ara transferde kadrosuna pivot tarzı santrfor katmak istiyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim ise Paul Onuachu oldu. Dinamo Zagreb'in santrforu Sandro Kulenovic için girişim yapan Kartal, Hırvat ekibinden "Elimizde kalan tek santrfor. O yüzden bırakmayı düşünmüyoruz" yanıtı almıştı. Beşiktaş'ta bu gelişmeler yaşanırken sürpriz isim gündeme geldi. Geçen sezon Trabzonspor'da müthiş bir performans ortaya koyan ve golleriyle bordo-mavililerin skor yükünü çeken Paul Onuachu, Beşiktaş'a önerildi.

SOUTHAMPTON'DA ARADIĞINI BULAMADI

30 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, bu sezon Southampton forması altında 12 resmi maçta yalnızca 362 dakika oynadı gol ya da asist katkısı veremedi. Bu nedenle düzenli oynayacağı bir yere gitmek istiyor. Kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 2.01'lik dev isim Türkiye'ye sıcak bakıyor. Yeni teknik direktörünü de belirleyen Solskjaer ile her konuda anlaşan yönetim, transfer girişimlerinde aşama kat edip, sonrasında yeni hocaya isimleri sunacak.



ONANA NANTES'A KİRALİK GİDİYOR

Kamerunlu orta saha Jean Onana, devre arası takımdan gönderilmesi planlanan oyuncular listesinin ilk sıralarında yer alıyor. 25 yaşındaki futbolcu, son olarak 30 Eylül'de Kayserispor maçında forma giymiş ve ardından bir daha sahaya ayak basamamıştı. Takımdan ayrılmayı düşünen deneyimli ön liberonun menajeri, beklenen teklifleri getirdi. Bir süredir masada olan Nantes'ın yanı sıra Angers'in de oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Deneyimli ismin Nantes'a daha sıcak baktığı ve son görüşmeleri yaptığı ifade edildi.