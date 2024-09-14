Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Onur’a zamlı mesaj!
Giriş Tarihi: 14.9.2024

Onur’a zamlı mesaj!

Yönetim, mental çöküş içindeki oyuncuyu 8 milyon TL zam ve moralle kendine getirdi

Onur’a zamlı mesaj!
Beşiktaş'ta geçen sezon ağır tepkilere maruz kalan Onur Bulut, yaz transfer döneminde aldığı teklifler karşısında takımdan ayrılmak istemişti. Tecrübeli futbolcuyu RAMS Başakşehir kadrosuna katmak için uğraşsa da siyah-beyazlı yönetim, Onur'u bırakmadı. Oyuncunun mental çöküşünü gören yöneticiler ve idareciler, önce kendisiyle bir toplantı gerçekleştirerek güven duyduklarını hissettirdi. 30 yaşındaki futbolcunun yıllık 16 milyon TL olan ücreti 24 milyon TL'ye çıkarıldı. 1 sezonluk kontratında değişim olmayan Onur'un böylelikle kendisini değerli hissetmesi sağlandı ve motivasyon kazandırıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Onur’a zamlı mesaj!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA