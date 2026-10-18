Orkestra şefi Miretti!

Beşiktaş'ta Hoffenheim galibiyeti Avrupa iddiası açısından camiaya büyük keyif verirken kaptan Orkun Kökçü'nün sakatlığı can sıkıcı oldu. 25 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor deplasmanı dışında, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Crystal Palace ve Başakşehir maçlarında görev alması beklenmiyor. Orkun için olası dönüşün Kasımpaşa deplasmanı ya da Celtic ile Avrupa Ligi'nde oynanacak karşılaşma olabileceği aktarıldı.

ÖZEL GÖRÜŞMEDE BEKLENTİLERİNİ ANLATTI

Orta sahanın şefi olan kaptanın yokluğunda görev Miretti'nin olacak. Vincenzo İtaliano'nun, 23 yaşındaki oyuncu ile özel görüştüğü ve güven aşıladığı aktarıldı. İtaliano'nun Miretti'ye bu süreçte beklentisini aktararak takımın orta sahadaki özellikle hücum organizasyonu sorumluluğunun kendisinde olduğunu iletti. Deneyimli hoca, öğrencisinin milli ara dönüşünde performansından memnun kalırken daha da iyisini yapabileceğini işaret etti.





İLKİ TRABZON'DA YAŞAMAK İSTİYOR

Miretti, şu ana dek oynadığı 5 maçta 201 dakika sahada kalıp gol katkısı veremedi. Siyah-beyazlı forma altında ilk tabela katkısını Trabzonspor'a karşı vermek isteyen İtalyan yıldızı son derece motive olduğu aktarıldı.



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İSKENDER GÜNEN



Soru: Orkun'un yokluğu Trabzon- Beşiktaş maçını nasıl etkiler?

Orkun Kökçü'nün yokluğu Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında şansını önemli ölçüde artırır. Çünkü Orkun, Beşiktaş'ın yalnızca orta saha oyuncusu değil. Hücum organizasyonlarını yönlendiren ve oyunun temposunu belirleyen isimlerin başında geliyor. Savunmadan hücuma geçişte pas kalitesi ve oyun görüşü ile önemli rol üstleniyor. Yokluğunda Beşiktaş hücumları daha yavaş ve daha tahmin edilebilir hale gelebilir. Trabzonspor, Beşiktaş'ın ilk pas bağlantılarını bozarsa topu daha fazla kazanabilir ve rakip yarı sahada daha uzun süre kalabilir. Bunun için orta sahadaki baskının birlikte yapılması gerekmekte. Trabzonspor, hızı hücumlarla ve rakip orta saha ile savunma arasındaki boşlukları kullanarak avantaj sağlayabilir. Ancak her ne kadar Orkun'un yokluğu sorun yaratsa da Miretti'nin ortaya koyacağı futbol belirleyici olacaktır.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör