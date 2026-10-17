Orkun en az 2 hafta yok!

Beşiktaş'a, kaptanı Orkun Kökçü'den kötü haber geldi. Hoffenheim ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçın ilk yarısında ayak tabanında travmatik yaralanma gerçekleşen yıldız futbolcu, ikinci yarıda sahaya çıkamamış ve oyundan alınmıştı. Siyah-beyazlı takım, İstanbul'a döndükten sonra Orkun'un MR'ı çekildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması saptandığı, tedavisine başlandığı duyuruldu. Orkun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.Avrupa Ligi'nde 22 Ekim'de gerçekleşecek Crystal Palace müsabakasında ve ligde 26 Ekim'deki Başakşehir sınavında da olmayacak. 1 Kasım'daki Kasımpaşa mücadelesinde de forma giymesi beklenmeyen Orkun'un, 5 Kasım'daki Celtic karşılaşmasına yetişme ihtimali bulunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör