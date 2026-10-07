Orkun yoksa Miretti var

Beşiktaş'ta milli ara dönüşündeki Kocaelispor maçı için hazırlıklar sürüyor. Sakatlığı nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'na gitmeyen Dusan Vlahovic, takımla birlikte çalışmalara başladı. Kocaelispor karşılaşmasında forma giyebilecek. Ayak parmağındaki çatlak nedeniyle ağrıları süren ve A Milli Takım'ın aday kadrosundan da çıkarılmak zorunda kalan Orkun Kökçü ise halen takımdan ayrı çalışıyor. Hedef maça yetişmesi yönünde. Ancak ağrıların sürmesi halinde Hoffenheim müsabakası da düşünülerek risk alınmayabilir. Milli arada ekstra çalışmalarla performansını artıran Fabio Miretti, Orkun'un yokluğunda 11'de olacak. İtalyan oyuncunun antrenman performansı, Vincenzo İtaliano'nun takdirini toplamış durumda. Başarılı orta saha 11'de oynamaya hazır ve istekli. Orkun konusunda hafta sonu risk alınmazsa Miretti görev başına geçecek.

RASHİCA 3 HAFTA UZAK KALACAK

BEŞİKTAŞ, Kosova Milli Takımı'nın 4 Ekim'de Avusturya ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncusu Milot Rashica'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. 30 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye dönmesinin ardından yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini belirterek oyuncunun tedavisine başlandığı duyuruldu. T ecrübeli sağ kanadın 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu sezon 2'si Süper Lig, 5'i Avrupa elemeleri olmak üzere 7 karşılaşmada 115 dakika oynamış bir gol atmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör