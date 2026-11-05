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Giriş Tarihi: 05.11.2026

Orkun’a süre vereceğim!

Beşiktaş’ın hocası İtaliano, Celtic’in zor bir takım olduğunu belirtirken, “İyi bir iş çıkartmamız, herkesin hazır olması gerekiyor. Orkun kulübede başlayacak, ona süre vermeyi planlıyorum” dedi

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Orkun’a süre vereceğim!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, Celtic maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca, bir süredir sakat olan Orkun Kökçü'yü mücadeleye yedek başlatacağını ve son bölümde süre vereceğini söyledi. Avrupa'da iyi gittiklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Avrupa'da farklı bir konsantrasyonumuz, dikkat seviyemiz, motivasyonumuz var. Puanlar almak ve gruptan çıkmak istiyoruz. Zor bir karşılaşma yapacağız. Mükemmel bir stadyum, taraftarları etkili olan bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için önemli bir test olacağını düşünüyorum. İyi bir iş çıkartmamız, herkesin hazır olması gerekiyor çünkü işimiz zor" diye konuştu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#VİNCENZO İTALİANO #ORKUN KÖKÇÜ #BEŞİKTAŞ
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Orkun’a süre vereceğim!
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