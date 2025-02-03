Orta saha temizliği! Al-Musrati de gitti

Siyah-beyazlılar, Jean Onana'yı 1.2 milyon Euro'ya satın alma opsiyonlu şekilde Genoa'ya kiralamasının ardından PSG ve Fiorentina arasında sağlanan anlaşma sonrası Ndour'un da kiralık sözleşmesinin feshini kabul etmişti.. Beşiktaş, bu öneriyi vakit kaybetmeden kabul etti. Monaco, Musrati'nin sezon sonuna kadar olan ve 1 milyon Euro'ya karşılık gelen 4 aylık maaşını da ödeyecek. Orta sahadan üç oyuncusuyla yollarını ayıran Beşiktaş, bu bölgeye de takviye yapma kararı aldı.