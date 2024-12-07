Orta sahada bitirecek

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesiyle 3. kez nöbetçi hoca sorumluluğunu üstlenen Serdar Topraktepe, önceliğini takımın yerlerde sürünen kondisyon ve fizik gücü yetersizliğine verdi.Hatayspor beraberliğinin ardından derbi hazırlıklarına başlayan Topraktepe, takımın oyun planında da bazı değişikliklere gidecek. Rakibin Amrabat ve Fred ikilisi ile etkin olduğu orta sahada üstünlüğü ele geçirmek isteyen Serdar Hoca, Al Musrati, Salih Uçan ve Gedson Fernandes ile bu bölgeyi üçleyecek. Topraktepe'nin 4-3-3 dizilişi ile F.Bahçe'nin karşısına çıkmayı planladığı öğrenildi.SİYAH-BEYAZLI takım, derbi öncesinde en büyük sıkıntıyı savunmada yaşıyor. Bu bölgede Necip ve Paulista'yı sakatlıkları nedeniyle kullanamayan Beşiktaş'ta henüz tam olarak iyileşmeyenKartal'da tandemi Hatayspor maçında olduğu gibi yine Tayyip Talha Sanuç ve Emirhan Topçu ikilisi oluşturacak.TÜPRAŞ Stadyumu'nda bu akşam oynanacak olan ve herkesin merakla beklediği Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için futbolseverler biletleri anında tüketti. Siyah-beyazlı taraftarlar, 40 bin kişiyle kendi evlerinde tribünde olacak. Ayrıca deplasman bölümünde de 2 bin sarı-lacivertli futbolsever yer alacak. Bu ana tanık olmak isteyen çok sayıda kişi de bilet arıyor.Taraftarların, bilet bulabilmek için her yolu denedeği öğrenilirken, karaborsada dahi bulunamadığı kaydedildi. Yöneticilere de bu konuda çok sayıda telefon geldiği ifade edildi.