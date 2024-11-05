Orta sahası sınıfta kaldı

Sezona çok iyi başlayan ancak son dönemde düşüş yaşayan Beşiktaş'ın orta sahasındaki sorun dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılarda geçen sezon 13 milyon Euro'luk rekor bedelle kadroya katılan Al-Musrati ile birlikte bu sezon transfer edilen Cher Ndour ve Joao Mario'nun performansı da ikna edici olmadı. Çıkış yapan tek isim, Portekizli yıldız Gedson Fernandes durumunda.. Salih Uçan formaya hasret kalırken Jean Onana ise gözden çıkarıldı.28 yaşındaki Al-Musrati ise sakatlığını atlattıktan sonra 4 müsabakada da kulübede oturdu. PSG'den kiralanan Ndour da 12 karşılaşmada 743 dakika süre buldu ve 2 asist kaydetti.Ancak 20 yaşındaki İtalyan oyuncunun özellikle takım savunmasına yönelik performansı geçerli not almadı. İstikrarsız oyunuyla tepki topladı.8 maçta uzatmalar hariç sadece 38 dakika görev alan 30 yaşındaki oyuncu, 1 gol-1 asisti bulunsa da kulübeye hapsoldu. Onana da son 5 maçta da kadroya alınmadı.BEŞİKTAŞ'IN Avrupa Ligi'nde ev sahibi olarak 28 Kasım'da İsrail ile oynayacağı maçın tarafsız sahada gerçekleştirileceği açıklandı. Siyah-beyazlılar, UEFA ile gerekli yazışmaları yaptığı ve izinleri aldığını açıklarken yapılan bildirideifadeleri kullanıldı. Karşılaşmanın gerçekleşeceği ülkenin hangisi olacağı ile ilgili görüşmeler sürerken,