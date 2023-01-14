Barinov mu Fernando mu

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde ilk hedefi santrfor olurken, orta sahaya takviye de gündemde. Teknik direktör Şenol Güneş'in,talebi sonrası araştırmalar yapan siyah-beyazlılar, Lokomotiv Moskova'nın kaptanı Dmitri Barinov için görüşmelere başladı. Beşiktaş, 26 yaşındaki Rus futbolcuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmayı hedefliyor. Kulübüyle 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun menajeriyle görüşmeye başlayan Beşiktaşlı idareciler, olumlu geri dönüşler aldı.Bu doğrultuda Barinov'un kulübüyle de temas kuran siyah- beyazlılar, 2 milyon Euro'luk beklentiyle karşılaştı. Rusya Milli Takımı'nın da formasını giyen deneyimli futbolcunun piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor. Kartal, bu bölge için bir isme daha kanca attı. Antalyaspor'da oynayan ve 1 sezon daha kontratı olan Fernando Martins'in fiyatı soruldu. Akdeniz kulübü, 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya 1.5 milyon Euro değer biçti.GÜÇLÜ ve hızlı bir orta saha oyuncusu olarak bilinen Barinov'un mücadele gücü, pas yeteneği ve her iki ayağını kullanması dikkat çekiyor. 26 yaşındaki futbolcu, 15 kez Rusya A Milli Takımı forması giydi.Lokomotiv Moskova formasıyla bugüne dek 169 maça çıkarken 7 gol ve 8 asist üretti.