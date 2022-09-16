Orta yol aranıyor

Beşiktaş'ın 21 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu ile ilgili son günlerdeki ana gündem maddesi sözleşme yenileme. Genç file bekçisine 4+1 yıllık kontrat öneren siyah beyazlı yönetim, karşılığında sezon başına 500 bin Euro garanti ücret teklif etti. Ersin ise masaya 1 milyon Euro talebiyle oturdu.Ersin'e hakkını teslim etmek isteyen siyahbeyazlı idareciler, önerdikleri rakamı biraz daha yukarı çekecek. Karşılığında ise genç eldivenin de indirime gitmesini talep edecek.15 yabancı arasında adı listeye yazılmayan isim Tyler Boyd olmuştu. ABD'li futbolcu, 2020-21 sezonunun ilk devresinde de benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı ama tek bir farkla… Boyd, bu kez kadro dışı bırakılmadı. Adı listede yer almayan kanat oyuncusu, gelen teklifleri reddedip takımdan ayrılmayı kabul etmese de kadro dışı kararı uygulanmadı. 28 yaşındaki isim, devre arasına kadar çalışmalarını takımla birlikte sürdürecek