Osayi’ye zam yola devam

Kanarya, 25 yaşındaki yıldız ile kontratının son yılına girmeden anlaşmak için kolları sıvadı 600 bin Euro alan Samuel Osayi'ye zam yapılacak ve 3 yıl daha imza attırılacak
F.Bahçe Yönetimi, Osayi Samuel ile masaya oturuyor. 2020-21 sezonunun devre arasında İngiliz ekibi QPR'den 500 bin Euro'ya alınan Nijeryalı oyuncunun kontratı 30 Haziran 2025'te sona erecek. Sarı-lacivertli yönetim ise son yılına girmeden 25 yaşındaki futbolcu ile sözleşme uzatmanın peşinde. İsmail Kartal ile birlikte performansını daha da arttırdığına inanılan oyuncunun takımın önemli parçası olarak devam etmesini isteyen yönetim, Osayi'nin 600 bin Euro olan maaşına da zam yapacak. Jorge Jesus dönemindeayrılığın kıyısına gelen Nijeryalı sağ bek busezon idmanlardaki pozitif enerjisini sahaya da yansıtıp takımın vazgeçilmezlerinren oldu.
RENNES TEKLİFE HAZIRLANIYOR
Sözleşme uzatmak için geç kalmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, devre arasında 3 yıllık yeni kontrat ile işi bitirmeyi hedefliyor. Fransa Ligi'nden Rennes'in yakından takip ettiğioyuncu için temasa geçmesi beklenirken,F.Bahçe ise bu tekliften önce imzayı attırıpOsayi'nin kafasının karışmasına engel olacak.
TADIC'E ARA YOK
Bu sezon takım adına en çok yorulanlar arasında Dusan Tadic var. 34 yaşındaki oyuncu 22 maçta sahaya çıkarken performansı ile de alkış aldı. Milli aradabirçok isim dinlenirken Tadic isemilli görev nedeniyle temposunaara vermedi. Sırbistan-Belçika maçında 67. dakikada oyuna giren Tadic, Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki Sırbistan- Bulgaristan maçında ilk 11'de olması bekleniyor.
BİR GÖRÜŞ
Gürcan BİLGİÇ
Fenerbahçe için kaymağı yeme zamanı...
SAMUEL Osayi'nin Türkiye geçmişi, ciddi bir kariyer dönemi de oldu. Profesyonellik açısından sorun çıkarmayan, kendine iyi bakan ve hemen hemen her maçta da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir futbolcu. Yedek kaldığındaproblem çıkarmayan, fizikkalite ve atletizm olarak daetkileyici bir oyuncu. Dolayısı ile kafasının da rahat etmesi açısından yeniden anlaşmak çok doğru karar. F.Bahçe'nin Avrupa serüveni sürdükçe oyuncunun çok ciddi alıcıları da olacaktır. F.Bahçe, bu transferiyaparken bir zar attı sonrasındaOsayi'yi bek oynamayaikna etti. Şimdi de işin kaymağını yeme aşamasına geldi.