Osayi’ye zam yola devam

F.Bahçe Yönetimi, Osayi Samuel ile masaya oturuyor. 2020-21 sezonunun devre arasında İngiliz ekibi QPR'denalınan Nijeryalı oyuncunun kontratı 30 Haziran 2025'te sona erecek. Sarı-lacivertli yönetim ise son yılına girmeden 25 yaşındaki futbolcu ile sözleşme uzatmanın peşinde. İsmail Kartal ile birlikte performansını daha da arttırdığına inanılan oyuncunun takımın önemli parçası olarak devam etmesini isteyen yönetim, Osayi'nin 600 bin Euro olan maaşına da zam yapacak.idmanlardaki pozitif enerjisini sahaya da yansıtıp takımın vazgeçilmezlerinren oldu.Sözleşme uzatmak için geç kalmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, devre arasında 3 yıllık yeni kontrat ile işi bitirmeyi hedefliyor.Bu sezon takım adına en çok yorulanlar arasında Dusan Tadic var. 34 yaşındaki oyuncu 22 maçta sahaya çıkarken performansı ile de alkış aldı.Sırbistan-Belçika maçında 67. dakikada oyuna giren Tadic, Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki Sırbistan- Bulgaristan maçında ilk 11'de olması bekleniyor.Gürcan BİLGİÇFenerbahçe için kaymağı yeme zamanı...SAMUEL Osayi'nin Türkiye geçmişi, ciddi bir kariyer dönemi de oldu. Profesyonellik açısından sorun çıkarmayan, kendine iyi bakan ve hemen hemen her maçta da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir futbolcu.Dolayısı ile kafasının da rahat etmesi açısından yeniden anlaşmak çok doğru karar. F.Bahçe'nin Avrupa serüveni sürdükçe oyuncunun çok ciddi alıcıları da olacaktır.Şimdi de işin kaymağını yeme aşamasına geldi.