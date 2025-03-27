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Giriş Tarihi: 27.3.2025

Osimhen’i Paulista tutacak

Solskjaer, G.Saray’ın yıldızını Brezilyalı stoperine emanet edecek. Paulista, Nijeryalı forveti sıkı markaja alacak

Osimhen’i Paulista tutacak
Beşiktaş'ta teknik direktör Solskjaer, derbide sorun istemiyor. Özellikle stoperlerle yakından ilgilenirken G.Saray'ın yıldızı Osimhen'e karşı önlem alacak. Siyah-beyazlılarda, Nijeryalı futbolcuyla yakın oynayacak isim Paulista olacak. Hava toplarında ve markajda Brezilyalı, Osimhen'e yakın duracak. Derbi öncesi rakip analizleri yapıldıktan sonra bunlar oyuncularla paylaşıldı ve özellikle saha içi eşleşme durumuna göre ayrı ayrı herkese bilgiler verildi. Solskjaer, Galatasaray'a karşı top kendilerindeyken Masuaku'nun öne çıkmasını planlıyor. Bu doğrultuda Svensson'u da sağ stoper gibi konumlandıran tecrübeli hoca, Masuaku'nun ofansif katkısından faydalanmak istiyor.
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Osimhen’i Paulista tutacak
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