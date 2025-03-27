Osimhen’i Paulista tutacak

Beşiktaş'ta teknik direktör Solskjaer, derbide sorun istemiyor. Özellikle stoperlerle yakından ilgilenirken G.Saray'ın yıldızı Osimhen'e karşı önlem alacak. Siyah-beyazlılarda, Nijeryalı futbolcuyla yakın oynayacak isim Paulista olacak.Derbi öncesi rakip analizleri yapıldıktan sonra bunlar oyuncularla paylaşıldı ve özellikle saha içi eşleşme durumuna göre ayrı ayrı herkese bilgiler verildi.Bu doğrultuda Svensson'u da sağ stoper gibi konumlandıran tecrübeli hoca, Masuaku'nun ofansif katkısından faydalanmak istiyor.