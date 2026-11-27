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eşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano
, karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Maçtan önce bir planımız vardı. İkinci yarıda değişikliklerle kazanmak istiyorduk.
Harika bir şekilde yedekten oyuna girdi futbolcularımız. Çok istekliydiler, saldırdılar. Penaltı kaçırdık, bir topumuz direkten döndü. Planımız tuttu. Çok mutluyum, özellikle ikinci yarıda çok iyi bir futbol sergiledik. Buraya nasıl geldiğimizi herkes biliyor. Saha çok sertti, rakibimiz güçlüydü. Bütün bu zorluklara rağmen kazandığımız için çok mutluyum. Şimdi önümüzde derbi var. İki tane galibiyetle geliyoruz. İnanıyoruz ve öz güvenimiz yerinde.
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Mete Efendioğlu - Editör