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Giriş Tarihi: 21.4.2024

Ozan’ın harika golü zaferi getirdi

Ozan’ın harika golü zaferi getirdi
Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim, sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi. Müthiş bir düelloya sahne olan mücadelede milli futbolcumuz harika bir gol atarken, tribünlerden alkış aldı. Karşılaşmayı Hoffenheim 4-3 kazandı. 66. dakikada sahneye çıkan Ozan, rakip yarı alanın ortasında topla buluşmasının ardından iki kişiden sıyrıldı ve ceza sahası dışından topu ağlara gönderip takımının 3. golünü attı. Tecrübeli stoper, bu sezon toplamda 3. golünü kaydetti.
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Ozan’ın harika golü zaferi getirdi
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