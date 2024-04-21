Ozan’ın harika golü zaferi getirdi

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim, sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi. Müthiş bir düelloya sahne olan mücadelede milli futbolcumuz harika bir gol atarken, tribünlerden alkış aldı. Karşılaşmayı Hoffenheim 4-3 kazandı.takımının 3. golünü attı. Tecrübeli stoper, bu sezon toplamda 3. golünü kaydetti.