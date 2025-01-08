Panzer aranıyor!

Beşiktaş'ta takımın başına getirilecek isim için yoğun bir mesai harcanıyor. Sergen Yalçın sonrasında rota yabancı isimlere çevrilirken hedef, uzun soluklu bir planlama ile yeni bir takımın temellerinin atılması. Alman ekolünü getirmek isteyen başkan Serdal Adalı, bunun için Roger Schmidt ismini öne çıkarıyor. Son olarak Benfica'yı çalıştıran ve 31 Ağustos 2024'te veda eden 57 yaşındaki teknik direktör ile temasa geçildi ve hedefler paylaşıldı. Daha önce Hüseyin Yücel'in de teklif yaptığı ancak kabul görmediği isim için başkan Adalı yakın temas kurdu. Daha önce Salzburg, B.Leverkusen ve PSV'yi de çalıştıran deneyimli hocadan gelecek habere göre B planı devreye sokulacak.

SVENSSON HAZIR

Schmidt, görevi kabul etmezse ibre Bo Svensson'a dönecek. Mainz kariyeri ile hatırlanan 45 yaşındaki teknik adam ile yapılan ilk temaslar olumlu geçti. Listenin üçüncü ismi ise geçtiğimiz sezon Samsunspor'u çalıştıran Markus Gisdol. 55 yaşındaki çalıştırıcının ligi bilmesi artısı olarak gösteriliyor.