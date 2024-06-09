Paulista bu kez istekli!

Beşiktaş, transfer operasyonuna stoper mevkiine ağırlık vererek başladı. Siyah-beyazlılar, yeni sezon için hem sağ hem sol stopere takviye yaparak tandemi değiştirmek istiyor.6 aylığına imza attığı İspanyol kulübünden ayrılan Paulista, bu kez Beşiktaş'a gelme konusunda istekli ve arzulu gözüküyor. Tecrübeli isimle yapılan görüşmelerde 2+1 yıllık kontrat için anlaşmaya varıldı. Pazarlıklar yılık ücret üzerinden devam ediyor.Pelicic soluğunu İstanbul'da alırken siyah-beyazlıların rakamı aşağıya çekmek adına büyük çaba harcadığı öğrenildi. En önemli aday konumundaki Mats Hummels ise hâlâ listenin başındaki yerini koruyor. Başkan Hasan Arat ve ekibi, stoper transferini bir an önce bitirmeyi hedefliyor.Arabistan'dan iki kulübün kadrolarına katmak istediği Gedson Fernandes'in menajerinin taliplilerle görüştüğü ortaya çıktı. Ancak Beşiktaş'a oyuncu ile ilgili resmi bir teklifin gelmediği belirtildi.. Oyuncu ise kariyerine siyah-beyazlı forma altında devam etmek istiyor.yönetimi, En az 12 isimle vedalaşmayı ve kadroya 6 yabancı takviyesi yapmayı planlıyor. Sözleşmeleri süren bazı oyuncular kalmak için direnirken Masuaku ise kendi arzusu ile ayrılmak istiyor.Fransız ekibinin ilk teklifi yetersiz bulunarak geri çevrildi. Kısa sürede beklenen miktar gelirse Masuaku ile yollar ayrılacak.