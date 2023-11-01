Profesyonel çocuklar!

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun bitimi ile birlikte Cenk Tosun ile Salih Uçan'ın sözleşmelerinin uzatılması gündeme gelmişti. Ancak aradan geçen zamana rağmen konu çözüme kavuşamadı. İki futbolcu, Gaziantep karşısında takımı galibiyete taşırken performanslarıyla takdir topladı. İki maçlık sakatlığını atlatıp takımdaki yerini alan Salih ilk golü kaydetti, Aboubakar'ın yokluğunda santrfora dönen Cenk de 2. golü attı. Söz konusu oyuncuların sezon sonu bitecek sözleşmelerinin uzatılması konusu ise biraz ötelenmiş durumda.Başkan Ahmet Nur Çebi'nin iki kez görüşüp anlaşma sağlayamadığı futbolcularla yeni yönetim masaya oturacak.Yaklaşık 2 ay önce yapılan son görüşmede iki futbolcunun isteğiyle yönetimin teklifi arasında fark olduğundan dolayı anlaşma sağlanamamıştı.17 Aralık olarak açıklanan seçim tarihi, 3 Aralık'a çekilmişti. Siyah-beyazlı camia genel kurul için gün sayarken, kimlerin aday olacağı da merak ediliyor.Gaziantep FK maçı sonrası bir açıklama yapan Kocadağ, "Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz kalmaz.Bu ligi dizayn etmeye, şampiyonluk pastasını iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız" demişti.Gaziantep FK karşılaşmasının 32. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Rachid Ghezzal'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi. Tecrübeli ismin 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.