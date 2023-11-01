Profesyonel çocuklar!

En son iki ay önce yapılan görüşmelerde teklif ve talep arasındaki farktan dolayı anlaşma olmadı. Yeni kontrat konusu kongre sonrası gelecek yönetime kaldı
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun bitimi ile birlikte Cenk Tosun ile Salih Uçan'ın sözleşmelerinin uzatılması gündeme gelmişti. Ancak aradan geçen zamana rağmen konu çözüme kavuşamadı. İki futbolcu, Gaziantep karşısında takımı galibiyete taşırken performanslarıyla takdir topladı. İki maçlık sakatlığını atlatıp takımdaki yerini alan Salih ilk golü kaydetti, Aboubakar'ın yokluğunda santrfora dönen Cenk de 2. golü attı. Söz konusu oyuncuların sezon sonu bitecek sözleşmelerinin uzatılması konusu ise biraz ötelenmiş durumda.
TOSUN PAŞA 55, UÇAN 45 İSTİYOR
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin iki kez görüşüp anlaşma sağlayamadığı futbolcularla yeni yönetim masaya oturacak. Cenk'in 55 milyon TL, Salih'inise 45 milyon TL yıllık ücretinyanında 2 yıllık sözleşme beklentisibulunuyor. Yaklaşık 2 ay önce yapılan son görüşmede iki futbolcunun isteğiyle yönetimin teklifi arasında fark olduğundan dolayı anlaşma sağlanamamıştı.
GÖZLER EMRE KOCADAĞ'DA Beşıktaş'ta 17 Aralık olarak açıklanan seçim tarihi, 3 Aralık'a çekilmişti. Siyah-beyazlı camia genel kurul için gün sayarken, kimlerin aday olacağı da merak ediliyor. Mevcut asbaşkan Emre Kocadağ'ın, birkaçgün içerisinde adaylığını resmen duyurması bekleniyor. Gaziantep FK maçı sonrası bir açıklama yapan Kocadağ, "Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Kara bulutların dağılmasıiçin kendime düşen neyse onuyapacağım. Bu ligi dizayn etmeye, şampiyonluk pastasını iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız" demişti.
GHEZZAL 2 HAFTA YOK
Gaziantep FK karşılaşmasının 32. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Rachid Ghezzal'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi. Tecrübeli ismin 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.