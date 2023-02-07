Rachid Ghezzal ilk 11’i bekliyor

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, yaklaşık 4 ay süren sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez Sivasspor deplasmanında sahaya ayak basmıştı.Takıma verilen izin günlerinde dahi boş durmayan ve teknik ekip ile özel antrenörünün kendisine hazırladığı programı eksiksiz uygulayan 30 yaşındaki futbolcu, iki hafta içerisinde yeniden ilk 11'de yer almayı umuyor.Ghezzal'ın dönüşüyle birlikte teknik direktör Şenol Güneş'in de sağ kanadı kendisine teslim ederek diğer bölgelerde de daha rahat hareket imkânı elde edebileceği düşünülüyor.