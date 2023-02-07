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Giriş Tarihi: 7.2.2023

Rachid Ghezzal ilk 11’i bekliyor

Ogün ŞAHİNOĞLU
Rachid Ghezzal ilk 11’i bekliyor

4 ay sonra Sivasspor maçıyla sahalara dönen Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı, bir an önce as kadroya girerek takıma yardımcı olmak istiyor

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, yaklaşık 4 ay süren sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez Sivasspor deplasmanında sahaya ayak basmıştı. 90. dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna giren ve 8 dakikalık uzatma bölümünde sahada kalan tecrübeli oyuncunun bir an önce 11'e girerek hem özlemini gidermek hem de takımını zor durumdan kurtarmak adına yardımcı olmak istediği kaydedildi. Takıma verilen izin günlerinde dahi boş durmayan ve teknik ekip ile özel antrenörünün kendisine hazırladığı programı eksiksiz uygulayan 30 yaşındaki futbolcu, iki hafta içerisinde yeniden ilk 11'de yer almayı umuyor.

ŞENOL GÜNEŞ RAHATLAYACAK
Ghezzal'ın dönüşüyle birlikte teknik direktör Şenol Güneş'in de sağ kanadı kendisine teslim ederek diğer bölgelerde de daha rahat hareket imkânı elde edebileceği düşünülüyor. Güneş ve ekibi, bugüne dek Redmond, Muleka ve Tayfur'u bu bölgede denese de istediğini elde edememişti.

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Rachid Ghezzal ilk 11’i bekliyor
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