Rachid Ghezzal ilk 11’i bekliyor

4 ay sonra Sivasspor maçıyla sahalara dönen Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı, bir an önce as kadroya girerek takıma yardımcı olmak istiyor
Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, yaklaşık 4 ay süren sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez Sivasspor deplasmanında sahaya ayak basmıştı. 90.dakikada Cenk Tosun'unyerine oyuna giren ve 8dakikalık uzatma bölümündesahada kalan tecrübelioyuncunun bir anönce 11'e girerek hemözlemini gidermek hemde takımınızor durumdankurtarmakadınayardımcıolmak istediğikaydedildi. Takıma verilen izin günlerinde dahi boş durmayan ve teknik ekip ile özel antrenörünün kendisine hazırladığı programı eksiksiz uygulayan 30 yaşındaki futbolcu, iki hafta içerisinde yeniden ilk 11'de yer almayı umuyor.
ŞENOL GÜNEŞ RAHATLAYACAK
Ghezzal'ın dönüşüyle birlikte teknik direktör Şenol Güneş'in de sağ kanadı kendisine teslim ederek diğer bölgelerde de daha rahat hareket imkânı elde edebileceği düşünülüyor. Güneş ve ekibi,bugüne dek Redmond,Muleka ve Tayfur'u bubölgede denese de istediğinielde edememişti.