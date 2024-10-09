Rafa en çok Semih’i arıyor

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, son maçlarda yorgunluğa da bağlı olarak performans düşüşü yaşadı. Sezona fırtına gibi başlayan yıldız oyuncu, şu ana dek oynanan 12 resmi maça da 11'de çıktı. Sıkışık takvimde düzenli oynayan ve hücum yükünü üstlenen oyuncu, son dönemde adeta durdu.
Tecrübeli isim son olarak 29 Ağustos'ta Lugano ile Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. O günden bu yana oynanan 7 maçta ise skora etki edemedi. Son 7 maçın hikâyesinin ortak özelliği ise Semih Kılıçsoy…
MİLLİ ARA EN ÇOK ONA YARAYACAK
Sezon başı Rashica, Rafa Silva, Semih ile Immobile, siyah-beyazlı ekibin hücum dörtlüsü olarak sahada yer alıyordu. Ancak tesadüf o ki Semih'in 11'den kesildiği son 7 karşılaşmada Rafa'nın da gol katkısı sıfıra indi.
Milli arada dinlenmek için fırsat bulacak olan 31 yaşındaki futbolcunun, sezon başındaki gibi güçlü bir dönüş yapması bekleniyor. Bu süreçte üzerine çok yük binen futbolcuların idman tempoları ayarlanacak ve kas yorgunlukları azaltılacak.
KONYA'DA SAHADA
Yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok'un tedavisi devam ediyor. Frankfurt maçında omuz ağrıları olduğu için oynamayan başarılı eldiven, Gaziantep deplasmanında ise kaleyi korumuştu. Mert'in lige verilen arada toparlayacağı ve dönüşte oynanacak Konya maçında sahada olacağı belirtildi.