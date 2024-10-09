Rafa en çok Semih’i arıyor

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, son maçlarda yorgunluğa da bağlı olarak performans düşüşü yaşadı.Tecrübeli isim son olarak 29 Ağustos'ta Lugano ile Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. O günden bu yana oynanan 7 maçta ise skora etki edemedi. Son 7 maçın hikâyesinin ortak özelliği ise Semih Kılıçsoy…Sezon başı Rashica, Rafa Silva, Semih ile Immobile, siyah-beyazlı ekibin hücum dörtlüsü olarak sahada yer alıyordu.Milli arada dinlenmek için fırsat bulacak olan 31 yaşındaki futbolcunun, sezon başındaki gibi güçlü bir dönüş yapması bekleniyor.Yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok'un tedavisi devam ediyor. Frankfurt maçında omuz ağrıları olduğu için oynamayan başarılı eldiven, Gaziantep deplasmanında ise kaleyi korumuştu. Mert'in lige verilen arada toparlayacağı ve dönüşte oynanacak Konya maçında sahada olacağı belirtildi.