Rafa&Ciro geldi dertler bitti

Kartal yeni transferleri ile birlikte geçen sezon yaşanan skor probleminin büyük ölçüde üstüne çizik attı.Siyah-beyazlılarda 9 futbolcu gol sevinci yaşadı. Ciro Immobile 7 golle başı çekerken, Gedson 5, Rafa Silva 4 kez rakip ağları buldu. Rafa Silva 3, Svensson 2, Salih, Gedson ve Paulista ayrıca 1'er de asist katkısı verdi.BEŞİKTAŞ'IN 2024 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı bugün 10.30'da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonu'nda yapılacak. Başkan Hasan Arat önceki gün, bugünü işaret ederek çok önemli açıklamalar yapacağını ifade etmişti. Arat'ın kulüpte yaşanan sıkıntılara dair bir konuşma yapacağı bildirildi.