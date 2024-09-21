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Giriş Tarihi: 21.9.2024

Rafa&Ciro geldi dertler bitti

Siyah-beyazlıların 22 golüne katkı 13 farklı isimden gelirken Immobile, 7 kez ağları sarstı. Rafa Silva ise 4 golünün yanına 3 asist ekleyip yıldızlaştı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kartal yeni transferleri ile birlikte geçen sezon yaşanan skor probleminin büyük ölçüde üstüne çizik attı. Beşiktaş'ın attığı 22 golde şu ana dek 13 farklı futbolcunun payı bulunurken 7 resmi maçta 22 golle 3.1 ortalama yakalandı. Siyah-beyazlılarda 9 futbolcu gol sevinci yaşadı. Ciro Immobile 7 golle başı çekerken, Gedson 5, Rafa Silva 4 kez rakip ağları buldu. Rafa Silva 3, Svensson 2, Salih, Gedson ve Paulista ayrıca 1'er de asist katkısı verdi. Bu oyunculara Rashica 3, Semih 2, Masuaku 2 ve Ndour da 1 asistle eşlik etti. 13 futbolcu skora katkı sağladı.

DİVAN GÜNÜ! GÖZLER ARAT'TA
BEŞİKTAŞ'IN 2024 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı bugün 10.30'da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonu'nda yapılacak. Başkan Hasan Arat önceki gün, bugünü işaret ederek çok önemli açıklamalar yapacağını ifade etmişti. Arat'ın kulüpte yaşanan sıkıntılara dair bir konuşma yapacağı bildirildi.

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Rafa&Ciro geldi dertler bitti
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