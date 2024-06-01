Razvan’la beraber Despodov!

Bir yandan teknik direktör, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Kiril Despodov ismi gündeme geldi. Rachid Ghezzal'ın ayrılığı sonrası sağ kanat olarak elinde sadece Milot Rashica kalan siyahbeyazlılar, Bulgar yıldızı listesine dahil etti.Beşiktaş yönetiminin, piyasa değeri 7 milyon Euro olan oyuncu için araştırmalara başladığı kaydedildi.Bu performansıylaPAOK'unlig şampiyonluğunda büyükpayı olan 27 yaşındaki sağkanat, kariyerine Litex Lovec'tebaşladı. PAOK'un yanısıra CSKA Sofia, SturmGraz, Cagliari ve Ludogoretsformalarını da giydi.Sözleşmesi biten oyunculardan Salih Uçan'la 2+1 yılığına anlaşma sağlayan Beşiktaş, Milli Takım kampında bulunan Cenk Tosun'la da masaya oturacak. Tecrübeli golcüye, Salih'e verilen rakam olan 30 milyon TL önerilecek.direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh'i çalıştıran eski hocası Slaven Bilic için de nabız yokluyor. Yönetimin içinde Hırvat hocadan yana tavır alanlar var…Bilic, 2013/14 ve 2014/15 sezonlarında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.