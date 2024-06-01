Razvan’la beraber Despodov!

Bir yandan teknik direktör, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Kiril Despodov ismi gündeme geldi. Rachid Ghezzal'ın ayrılığı sonrası sağ kanat olarak elinde sadece Milot Rashica kalan siyahbeyazlılar, Bulgar yıldızı listesine dahil etti. Despodov, Kartal'ın teknik direktör adayı olan Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK'un formasını giyiyor.
Beşiktaş yönetiminin, piyasa değeri 7 milyon Euro olan oyuncu için araştırmalara başladığı kaydedildi.
13 GOL VE 13 ASİSTİ VAR
2023-24 sezonunda PAOK'ta 47 maça çıkan Despodov, ağları 13 kez sarsarken 13 de asist yaptı.
Bu performansıyla
PAOK'un
lig şampiyonluğunda büyük
payı olan 27 yaşındaki sağ
kanat, kariyerine Litex Lovec'te
başladı. PAOK'un yanı
sıra CSKA Sofia, Sturm
Graz, Cagliari ve Ludogorets
formalarını da giydi.
SIRA GELDİ CENK'E
Sözleşmesi biten oyunculardan Salih Uçan'la 2+1 yılığına anlaşma sağlayan Beşiktaş, Milli Takım kampında bulunan Cenk Tosun'la da masaya oturacak. Tecrübeli golcüye, Salih'e verilen rakam olan 30 milyon TL önerilecek.
SLAVEN BİLİC İÇİN NABIZ YOKLANIYOR
Teknik
direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh'i çalıştıran eski hocası Slaven Bilic için de nabız yokluyor. Yönetimin içinde Hırvat hocadan yana tavır alanlar var… Şartları ekonomik olarak ağır olsa da bir grup, 55 yaşındaki teknik adamı takımın başında görmek istiyor.
Bilic, 2013/14 ve 2014/15 sezonlarında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.