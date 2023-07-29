Rebic’te mutlu son

Beşiktaş, uzun süreden bu yana pazarlıklarını sürdürdüğü Ante Rebic transferine son noktayı koydu.Siyahbeyazlılar, İtalyan ekibiyle 500 bin Euro bonservis bedeli, 1 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan pay ödeme koşuluyla el sıkıştı.Yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçirilmesi beklenen Ante Rebic ile sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık mukavele imzalanacak.GENELLIKLE sol kanat-forvet oynayan Rebic, bunun yanı sıra santrfor ve forvet arkası olarak da görev alabiliyor. Geçtiğimiz sezon Milan ile 31 maçta 3 gol, 2 asist kaydeden tecrübeli oyuncu 42 kez de Hırvatistan Milli Takım formasını terletirken ülkesi adına 3 gol, 4 asist gerçekleştirdi.