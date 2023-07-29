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Giriş Tarihi: 29.7.2023

Rebic’te mutlu son

Milan’a 500 bin Euro bonservis ve 1 milyon Euro bonus ödenecek .Ayrıca sonraki satıştan %20 pay verilecek. Yarın İstanbul’a gelecek sol kanat ise sezon başına 2.5 milyon Euro maaş alacak

Beşiktaş, uzun süreden bu yana pazarlıklarını sürdürdüğü Ante Rebic transferine son noktayı koydu. Oyuncunun kulübü Milan'a kiralama düşüncesiyle giden ancak sonrasında bonservis ihtimalinin de peşinden koşan Kartal, dün itibarıyla anlaşmayı tamamladı. Siyahbeyazlılar, İtalyan ekibiyle 500 bin Euro bonservis bedeli, 1 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan pay ödeme koşuluyla el sıkıştı. Ardından yetki verilen menajer Ahmet Bulut, Milano'ya giderek detayları sonuca bağladı. Yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçirilmesi beklenen Ante Rebic ile sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık mukavele imzalanacak.

ÇOK YÖNLÜ HÜCUMCU
GENELLIKLE sol kanat-forvet oynayan Rebic, bunun yanı sıra santrfor ve forvet arkası olarak da görev alabiliyor. Geçtiğimiz sezon Milan ile 31 maçta 3 gol, 2 asist kaydeden tecrübeli oyuncu 42 kez de Hırvatistan Milli Takım formasını terletirken ülkesi adına 3 gol, 4 asist gerçekleştirdi.

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Rebic’te mutlu son
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