Redmond favori N’Koudou sürpriz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kritik Galatasaray derbisini de kazanarak ikide iki yapmak istiyor. Tecrübeli teknik adam, zorlu sınav için 11'ini de büyük ölçüde belirledi. Ümraniyespor'a karşı sahaya sürdüğü 11'in 10'unu Galatasaray maçında da oynatmayı planlayan Güneş, sadece Dele Alli'nin yerine kimi oynatacağı konusunda net kararını veremedi.1 de asist yapan İngiliz futbolcunun dışındada formanın diğer talibi... Güneş'in derbide de 4-3-3 ile sahaya çıkması bekleniyor.MertRosierTalhaSaissMasuakuSalihJosefGedson(Redmond - N'Koudou)WeghorstCenkBEŞIKTAŞ'TA 3. döneminde ilk kez Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle 11'de forma şansı bulan Cenk Tosun, Ümraniye ağlarına 2 gol bırakırken, Weghorst'a da asist yapmıştı. Saha içerisinde birbirlerine büyük saygı duyan ve nezaket içeren hareketlerle yakınlaşan iki takım arkadaşının saha dışında da oldukça iyi anlaştığı belirtildi.derbisindeMuleka,Beşiktaş'ıngizli silahıolacak.Teknik direktörGüneş, derbideyedek soyundurmayıplanladığıDemokratik Kongolugolcüyü hamle oyuncusuolarak kullanmayı planlıyor.oyuncusunada bu maçta 11 olmasa da takım içinne kadar önemli bir rolü olacağını hatırlattı.Muleka da kendisini derbiye motiveederken, hocasından gelecek şansları iyideğerlendirmek istiyor.Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce G.Saray'da da forma giyen Gedson Fernandes'i derbiye özel olarak hazırlıyor. Oyuncusundan Galatasaray taraftarlarının tepkisine hazır olmasını isteyen Güneş,Yapman gereken kulaklarını tıkayıp, sahaya odaklanmak ve yapabileceğinin en iyisini ortaya koymak" sözleriyle motivasyon sağladı.