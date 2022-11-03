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Giriş Tarihi: 3.11.2022

Redmond favori N’Koudou sürpriz

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Redmond favori N’Koudou sürpriz

Şenol Güneş, Ümraniyespor’a karşı sahaya sürdüğü ilk 11’den tek değişiklik yaparak derbiye çıkmayı planlıyor. Dele Alli’nin yerine Redmond formaya yakın, N’Koudou da 11’i zorluyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kritik Galatasaray derbisini de kazanarak ikide iki yapmak istiyor. Tecrübeli teknik adam, zorlu sınav için 11'ini de büyük ölçüde belirledi. Ümraniyespor'a karşı sahaya sürdüğü 11'in 10'unu Galatasaray maçında da oynatmayı planlayan Güneş, sadece Dele Alli'nin yerine kimi oynatacağı konusunda net kararını veremedi. Ümraniye mücadelesinde ikinci yarı giren ve performansıyla sınıfı geçen Nathan Redmond bu mevki için ilk aday. 1 de asist yapan İngiliz futbolcunun dışında Kevin N'Koudou da formanın diğer talibi... Güneş'in derbide de 4-3-3 ile sahaya çıkması bekleniyor.

İŞTE DERBİ 11'İ
Mert
Rosier
Talha
Saiss
Masuaku
Salih
Josef
Gedson
(Redmond - N'Koudou)
Weghorst
Cenk

BABEL'İN YERİNİ WEGHORST ALDI
BEŞIKTAŞ'TA 3. döneminde ilk kez Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle 11'de forma şansı bulan Cenk Tosun, Ümraniye ağlarına 2 gol bırakırken, Weghorst'a da asist yapmıştı. Saha içerisinde birbirlerine büyük saygı duyan ve nezaket içeren hareketlerle yakınlaşan iki takım arkadaşının saha dışında da oldukça iyi anlaştığı belirtildi. Cenk Tosun'un, Babel ile geçmişte yaşadığı sevinçlerin yerini artık Weghorst alacak.

GÜNEŞ'İN GİZLİ SILAHI MULEKA
Galatasaray derbisinde Muleka, Beşiktaş'ın gizli silahı olacak. Teknik direktör Güneş, derbide yedek soyundurmayı planladığı Demokratik Kongolu golcüyü hamle oyuncusu olarak kullanmayı planlıyor. Maçın ikinci devresinde gidişata göre Muleka'yı erkenden oyuna almayı düşünen 70 yaşındaki teknik adamın, oyuncusuna da bu maçta 11 olmasa da takım için ne kadar önemli bir rolü olacağını hatırlattı. Muleka da kendisini derbiye motive ederken, hocasından gelecek şansları iyi değerlendirmek istiyor.

'TRİBÜNÜ BIRAK FUTBOLUNU OYNA'
Beşıktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce G.Saray'da da forma giyen Gedson Fernandes'i derbiye özel olarak hazırlıyor. Oyuncusundan Galatasaray taraftarlarının tepkisine hazır olmasını isteyen Güneş, "Tribünlerden sana tepkiler olabilir. Bunlar derbilerde doğal hareketler. Yapman gereken kulaklarını tıkayıp, sahaya odaklanmak ve yapabileceğinin en iyisini ortaya koymak" sözleriyle motivasyon sağladı.

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