Reklam arasında pazarlık!

Beşiktaş'ta önceki gün Hatayspor karşılaşması sonrası ikinci başkan Hüseyin Yücel'in yaptığı açıklamalar gündemi baştan sona değiştirdi. Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi, F.Bahçe'nin de peşinde olduğu Jose Mourinho'yu getirmek istediklerini ve yüz yüze tekliflerini ilettiklerini söyledi. Bu sözler camiada büyük heyecan yaratırken SABAH Spor, dev zirvenin perde arkasına ulaştı. İşte detaylar:
MENAJER MENDES ARACI OLDU
Portekizli hoca, 19 Nisan'da THY'nin yeni reklam filmi için İstanbul'a geldi. Bunu haber alan Beşiktaş yönetimi, Fernando Santos'a da aracılık eden menajer Jorge Mendes'in vasıtasıyla bir görüşme ayarladı.
Taraflar geçen ay Beşiktaş'ın stadının yanında yer alan otelde buluştu. İkinci başkan Yücel ile beraberindeki yöneticiler Onur Göçmez ve Burak Aslan'ın hazır bulunduğu toplantıda ünlü çalıştırıcıya takımın durumu, transfer bütçesi ve gelecek planları üzerine bilgiler verildi.
61 yaşındaki teknik adam da çalışma yapıp geri döneceğini belirtti.
7 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Bu zirveden iki hafta sonra üç yönetici, bu kez İtalya'ya çıkarma yaparak Mourinho ile tekrar masaya oturdu. Başarılı teknik direktör, teklife sıcak baktığını ancak başka kulüplerden de kendisine talepler olduğunu bildirdi.
Gelecek hafta ikinci başkan Yücel, bir kez daha İtalya'ya giderek Mourinho ile yüz yüze anlaşma zemini arayacak. Portekizli hocanın son olarak Roma'da aldığı 5 milyon Euro
yıllık ücret ve ekibi için de 2 milyon Euro'ya
olumlu yaklaşım gösterdiği kaydedildi.