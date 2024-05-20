Reklam arasında pazarlık!

Beşiktaş'ta önceki gün Hatayspor karşılaşması sonrası ikinci başkan Hüseyin Yücel'in yaptığı açıklamalar gündemi baştan sona değiştirdi. Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi, F.Bahçe'nin de peşinde olduğu Jose Mourinho'yu getirmek istediklerini ve yüz yüze tekliflerini ilettiklerini söyledi. Bu sözler camiada büyük heyecan yaratırkenPortekizli hoca, 19 Nisan'da THY'nin yeni reklam filmi için İstanbul'a geldi.Taraflar geçen ay Beşiktaş'ın stadının yanında yer alan otelde buluştu.61 yaşındaki teknik adam da çalışma yapıp geri döneceğini belirtti.Bu zirveden iki hafta sonra üç yönetici, bu kez İtalya'ya çıkarma yaparak Mourinho ile tekrar masaya oturdu.Gelecek hafta ikinci başkan Yücel, bir kez daha İtalya'ya giderek Mourinho ile yüz yüze anlaşma zemini arayacak. Portekizli hocanın son olarak Roma'da aldığıyıllık ücret ve ekibi için deolumlu yaklaşım gösterdiği kaydedildi.