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Giriş Tarihi: 9.1.2025

Roger Schmidt çok istedi çok!

Roger Schmidt çok istedi çok!
Beşiktaş, takımın başına getirmek istediği Roger Schmidt ile kurduğu temasta çok yüksek bir maliyetle karşılaştı. Alman teknik adam, siyahbeyazlılardan 5 milyon Euro'yu (182 milyon TL) aşan yıllık ücret talep etti. Ekibi de dahil olduğunda rakamın 6 milyon Euro'nun üzerine çıktığı belirtildi. Bunun yanı sıra önceliğinin Avrupa'nın 5 büyük ligi olduğunu ileten 57 yaşındaki çalıştırıcıdan vazgeçilerek alternatif isimlerle temaslar hızlandırıldı. Öte yandan yönetime Fransız teknik direktör Rudi Garcia önerildi.
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Roger Schmidt çok istedi çok!
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