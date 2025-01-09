Roger Schmidt çok istedi çok!

Beşiktaş, takımın başına getirmek istediği Roger Schmidt ile kurduğu temasta çok yüksek bir maliyetle karşılaştı.Bunun yanı sıra önceliğinin Avrupa'nın 5 büyük ligi olduğunu ileten 57 yaşındaki çalıştırıcıdan vazgeçilerek alternatif isimlerle temaslar hızlandırıldı. Öte yandan yönetime Fransız teknik direktör Rudi Garcia önerildi.