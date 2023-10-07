SABAH Spor, Beşiktaş’ta adım adım gelen çöküşün perde arkasını açıklıyor: Film yazın koptu!

Beşiktaş'ta Lugano'ya karşı 2-0'dan 3-2 mağlup olunması bardağı taşırdı ve yer yerinden oynadı. Taraftarın tepkisi sonrası siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş istifa ederken yönetim de seçim kararı aldı. Beşiktaş'ta gelinen noktanın ilk ayak izleri yaz aylarına uzanıyor.Siyah- beyazlılar, yaz döneminde ilk transferi 2. Lig'den Emrecan Bulut ile yaptı. İstanbul etabından sonra Almanya'ya kampa giden Beşiktaş'ta, tüm kamp yeni transfer katılımı olmadan gerçekleştirildi. Şenol Güneş,itirafında bulundu. Ayrıca kampa gidilirken kafile başkanlığı yapacak yönetici ya da idareci ilk günlerde ortada yoktu.Sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya Valerien İsmael süreciyle başlayan tepkiler bu yaz büyüdü.Siyah- beyazlılarda asbaşkanlık görevi yürüten Serhan Çetinsaya, Sergio Ramos transferinden vazgeçilmesinin ardından yönetimden istifa etti. Çetinsaya,diyerek görüş farklılıkları yaşadığını belirtti ve daha fazla devam etmek istemediği açıkladı.Yaz döneminde kadroya katılan oyuncular taraftarı mutlu etmezken tepki çeken isimler de oldu. Bonservise 17 milyon Euro harcayan siyah-beyazlıların, 4 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Jean Onana en çok sorgulanan oyuncu oldu.Ayrıca çok sayıda Afrikalı oyuncu transferi yapılmasının ocak ayında Afrika Uluslar Kupası döneminde zorluk yaşatacağı düşüncesiyle birlikte planlamaya dair de eleştiriler yapıldı.Beşiktaş, yaz transfer dönemindeve'u kadrosuna kattı. Ancak şu ana kadar hiçbir oyuncunun performansı taraftarı tatmin etmedi.Seçime gitme kararı alan Beşiktaş'ta ilk aday Hasan Arat oldu. Arat sosyal medya hesabından başkanlık adaylığı sinyali olarak kabul edilen paylaşımında, "Büyük Beşiktaş Camiası, kulübümüzün olağanüstü seçim kararı açıklaması camiamıza hayırlı olsun. Çıktığımız yol artık tüm Beşiktaşlıların yoludur" ifadelerini kullandı. Bu arada Divan Kurulu Başkanı'ün de önümüzdeki hafta içinde adaylığını açıklaması bekleniyor. Eski yönetici'nın da adı, adaylar içinde geçiyor.BEŞIKTAŞ'TA teknik direktör Şenol Güneş'in istifası sonrası görev Burak Yılmaz'a kaldı.Siyah-beyazlılarda ilk etapta seçime kadarki süreçte çiçeği burnundaki hocayla devam edilmesi ve sonuçlara göre yol haritası çizilmesi planlanıyormedya hesabından Şenol Güneş için paylaşımda bulunan Burak Yılmaz, "Bugün buralardaysam emeğiniz büyük hocam; hem bana hem Beşiktaş'a hem de Türk futboluna çok şey kattınız.Öğrenciniz Burak Yılmaz" ifadeleriyle tecrübeli teknik adama veda etti.hoca adayları arasında ismi öne çıkan Rıza Çalımbay, "Şu anda her şey taze. Bana gelen teklif yok. Ancak gelirse göreve hazırım" dedi. 26 yıl siyah-beyazlı formayı giyen Çalımbay, daha önce 2005'te Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü de yapmıştıBeşiktaş'ta olağanüstü genel kurul kararının ardından gözler Başkan Ahmet Nur Çebi'ye çevrildi. Çebi'nin seçime girip girmeyeceği merak edilen konuların başında geliyor. Başkan'ın düşüncesi ise mevcut yönetim kurulundan en az 6-7 ismi değiştirerek adaylığını koymak üzerine kuruldu. Çebi, gelecek hafta düzenleyeceği basın toplantısına kadar kararını netleştirecek.