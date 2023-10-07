SABAH Spor, Beşiktaş’ta adım adım gelen çöküşün perde arkasını açıklıyor: Film yazın koptu!

Şampiyonluk yarışındaki rakipler dünyaca ünlü yıldızları birer birer kadrolarına katarken siyah-beyazlı takımda transferler çok gecikti Kadroya 10 isim katıldı ancak hiçbirisinden beklenen verim alınamadı. Özellikle Jean Onana'nın performansı tartışmalara yol açtı Sık sık siyah-beyazlı yönetimi istifaya çağıran taraftarların tepkisi Konferans Ligi'ndeki Lugano maçında zirveye çıktı ve ortalık toz duman oldu
Beşiktaş'ta Lugano'ya karşı 2-0'dan 3-2 mağlup olunması bardağı taşırdı ve yer yerinden oynadı. Taraftarın tepkisi sonrası siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş istifa ederken yönetim de seçim kararı aldı. Beşiktaş'ta gelinen noktanın ilk ayak izleri yaz aylarına uzanıyor. İşte detaylar:
KAMPLAR BİTTİ, TAKVİYE GELMEDİ: Siyah- beyazlılar, yaz döneminde ilk transferi 2. Lig'den Emrecan Bulut ile yaptı. İstanbul etabından sonra Almanya'ya kampa giden Beşiktaş'ta, tüm kamp yeni transfer katılımı olmadan gerçekleştirildi. Şenol Güneş, "Geç kalmalar olurama en az iki oyuncu alınmasıgerekiyordu. Ben, CeyhunBey, kim olursa olsun herkesbunun için uğraştı ancak başaralıolamadık" itirafında bulundu. Ayrıca kampa gidilirken kafile başkanlığı yapacak yönetici ya da idareci ilk günlerde ortada yoktu.
CEYHUN KAZANCI LİNÇ EDİLDİ: Sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya Valerien İsmael süreciyle başlayan tepkiler bu yaz büyüdü. Kazancı, transfer dönemindeyaşadığı baskının ardındangelen tepkiler ve tehditler nedeniyleailesinin de isteğiylegörevinden ayrıldı.
ÇETİNSAYA "VİZYON" DEDİ, İSTİFA ETTİ: Siyah- beyazlılarda asbaşkanlık görevi yürüten Serhan Çetinsaya, Sergio Ramos transferinden vazgeçilmesinin ardından yönetimden istifa etti. Çetinsaya, "Ramos transferi bir vizyonçalışmasıydı" diyerek görüş farklılıkları yaşadığını belirtti ve daha fazla devam etmek istemediği açıkladı.
TRANSFERLER ÇOK BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ: Yaz döneminde kadroya katılan oyuncular taraftarı mutlu etmezken tepki çeken isimler de oldu. Bonservise 17 milyon Euro harcayan siyah-beyazlıların, 4 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Jean Onana en çok sorgulanan oyuncu oldu. Kamerunlu futbolcunun sezonbaşlamadan gönderilmesi dahigündeme geldi. Ayrıca çok sayıda Afrikalı oyuncu transferi yapılmasının ocak ayında Afrika Uluslar Kupası döneminde zorluk yaşatacağı düşüncesiyle birlikte planlamaya dair de eleştiriler yapıldı.
YENİ İSİMLER KALİTE KATAMADI: Beşiktaş, yaz transfer döneminde Daniel Amartey, Jean Onana,Ante Rebic, Alex Oxlade-Chamberlain, Bakhtiyor Zaynutdinov,Eric Bailly, MilotRashica, Tayfur Bingül, Gökhanİnler ve Emrecan Bulut'u kadrosuna kattı. Ancak şu ana kadar hiçbir oyuncunun performansı taraftarı tatmin etmedi.
ADAYLAR MESAJ VERMEYE BAŞLADI
Seçime gitme kararı alan Beşiktaş'ta ilk aday Hasan Arat oldu. Arat sosyal medya hesabından başkanlık adaylığı sinyali olarak kabul edilen paylaşımında, "Büyük Beşiktaş Camiası, kulübümüzün olağanüstü seçim kararı açıklaması camiamıza hayırlı olsun. Çıktığımız yol artık tüm Beşiktaşlıların yoludur" ifadelerini kullandı. Bu arada Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün de önümüzdeki hafta içinde adaylığını açıklaması bekleniyor. Eski yönetici Serdal Adalı'nın da adı, adaylar içinde geçiyor.
TAKIM YILMAZ'A EMANET
BEŞIKTAŞ'TA teknik direktör Şenol Güneş'in istifası sonrası görev Burak Yılmaz'a kaldı. Temmuz ayında Güneş'in yardımcılığınagetirilen ve henüzantrenörlüğe başlayalı 3.5 ayolan Yılmaz'ın, takımın başındaİstanbulspor maçına çıkacağıaçıklandı. Siyah-beyazlılarda ilk etapta seçime kadarki süreçte çiçeği burnundaki hocayla devam edilmesi ve sonuçlara göre yol haritası çizilmesi planlanıyor
YOLUN AÇIK OLSUN HOCAM
Sosyal medya hesabından Şenol Güneş için paylaşımda bulunan Burak Yılmaz, "Bugün buralardaysam emeğiniz büyük hocam; hem bana hem Beşiktaş'a hem de Türk futboluna çok şey kattınız. Hayatım boyunca yerinizkalbimin en müstesnayeridir, yolunuz açık olsunhocam. Öğrenciniz Burak Yılmaz" ifadeleriyle tecrübeli teknik adama veda etti.
RIZA ÇALIMBAY:GÖREVE HAZIRIM
Beşıktaş'ta hoca adayları arasında ismi öne çıkan Rıza Çalımbay, "Şu anda her şey taze. Bana gelen teklif yok. Ancak gelirse göreve hazırım" dedi. 26 yıl siyah-beyazlı formayı giyen Çalımbay, daha önce 2005'te Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü de yapmıştı
BAŞKAN ÇEBİ,YÖNETİMİNDEN6-7 İSMİDEĞİŞTİRECEK
Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul kararının ardından gözler Başkan Ahmet Nur Çebi'ye çevrildi. Çebi'nin seçime girip girmeyeceği merak edilen konuların başında geliyor. Başkan'ın düşüncesi ise mevcut yönetim kurulundan en az 6-7 ismi değiştirerek adaylığını koymak üzerine kuruldu. Çebi, gelecek hafta düzenleyeceği basın toplantısına kadar kararını netleştirecek. Siyah-beyazlı kulüpte olağanüstükongre kasım sonu ya daaralık ayının başında yapılacak. Buarada Ahmet Nur Çebi kendisine,"Aday olacak mısınız? Ne yapacaksınız?"sorusuna, "Şu anda çok yorgunum.Bir yorum yapmak istemiyorum"yanıtını verdi.