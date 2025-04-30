SABAH SPOR gündemi belirledi

SABAH Spor'un dün sayfalarına taşıdığıhaberi dün Beşiktaş camiasında en çok konuşulan konu oldu. Haberde Beşiktaş'ın eski başkanlarından Hasan Arat'ın görev yaptığı dönemde stadyumdaki yenileme çalışmalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla mevcut yönetimin yaptığı suç duyurusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı ifade edilmişti.özel haberi, Beşiktaş Kulübü, camiası ve sosyal medya hesaplarında bütün gün en çok tartışılan konuydu.