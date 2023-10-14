“İnşallah derbiye kadar yüzde yüz hazır olacağız. Salih ve Gedson’un yetişmesi bizi mutlu eder. Aksi bir durumda onların yerine oynayacaklar da Beşiktaş’ın futbolcusudur.”
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in görevinden ayrılışın ardından takımın sorumluluğunu üstlenen Burak Yılmaz, Galatasaray derbisi öncesi iddialı konuştu. Antrenman başlamadan basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz, "İnşallahMilli Takım'daki oyuncularımızsakatlanmadandönerse derbiye yüzde yüzhazır olacağız. Salih Uçan ve Gedson Fernandes yetişirlerse mutlu oluruz. Sağlık ekibimiz elinden geleni yapıyor. Yetişmezlerse sonuçta yine 11 kişi ile mücadele edeceğiz. Onların yerine oynayacaklar da Beşiktaş'ın futbolcusudur. Sahaya çıkan gereğini yapar. Ben her şeyden dolayıumutlu ve mutluyum" dedi.
HER ŞEYİN FARKINDAYIM
Genç çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti: "Futbolculuk hayatımda da hep zorluklar vardı. Allah'a şükürler olsun bu zorlukların hepsinin üstesinden gelmesini bildik. Bu başka bir görev ve tanım ama ben yine kendime, ekibime, futbolcu arkadaşlarıma ve camiamıza güveniyorum. Tabiiki de zor bir görev üstlendimancak zorları başarırsanbazı yerlere gelebiliyorsun,bazı şeyleri ortayaçıkarabiliyorsun. Ben rahatım. Her şeyden önemlisi oyuncular benim en büyük güvencem. Bu pozisyona layık olmaya çalışıyorum. Koca bir camiayı temsil ediyorum. Her şeyinfarkındayım,hiç merak etmeyin. Beşiktaş için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz."
YENİ HOCALARIBEN İSTEDİM
Burak Yılmaz, Hırvat antrenörlerin takıma kendi inisifyatifi ile katıldığını dile getirdi Burak Yılmaz, teknik ekibe yeni katılan antrenörler Hari Vukas ile Toni Modric hakkında da "Onlar yakından tanıdığımisimler. Her zaman iletişimhalindeydim. Hattageçen sene Lille-Marsilyamaçına gittiğimde de HariVukas ile orada görüşmüştüm. Kendisi İgor Tudor ile birlikteydi. Onlara da teşekkür ediyorum. Onlara olan davetimizi hiç ikiletmeden burada oldular. Bu da kulübümüzün, camiamızın büyüklüğünden geliyor. Bunun için de ayrıca mutluyum. Ama hiçbir spekülasyona gerek yok. Her şey benim isteğimle oldu. Onların katkılarıyla takımımız daha da güçlenecek ve bir adım daha ileriyle gidecek" değerlendirmesinde bulundu.