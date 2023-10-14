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Giriş Tarihi: 14.10.2023

Sahaya çıkan gereğini yapar

Sahaya çıkan gereğini yapar

“İnşallah derbiye kadar yüzde yüz hazır olacağız. Salih ve Gedson’un yetişmesi bizi mutlu eder. Aksi bir durumda onların yerine oynayacaklar da Beşiktaş’ın futbolcusudur.”

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in görevinden ayrılışın ardından takımın sorumluluğunu üstlenen Burak Yılmaz, Galatasaray derbisi öncesi iddialı konuştu. Antrenman başlamadan basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz, "İnşallah Milli Takım'daki oyuncularımız sakatlanmadan dönerse derbiye yüzde yüz hazır olacağız. Salih Uçan ve Gedson Fernandes yetişirlerse mutlu oluruz. Sağlık ekibimiz elinden geleni yapıyor. Yetişmezlerse sonuçta yine 11 kişi ile mücadele edeceğiz. Onların yerine oynayacaklar da Beşiktaş'ın futbolcusudur. Sahaya çıkan gereğini yapar. Ben her şeyden dolayı umutlu ve mutluyum" dedi.

HER ŞEYİN FARKINDAYIM
Genç çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti: "Futbolculuk hayatımda da hep zorluklar vardı. Allah'a şükürler olsun bu zorlukların hepsinin üstesinden gelmesini bildik. Bu başka bir görev ve tanım ama ben yine kendime, ekibime, futbolcu arkadaşlarıma ve camiamıza güveniyorum. Tabii ki de zor bir görev üstlendim ancak zorları başarırsan bazı yerlere gelebiliyorsun, bazı şeyleri ortaya çıkarabiliyorsun. Ben rahatım. Her şeyden önemlisi oyuncular benim en büyük güvencem. Bu pozisyona layık olmaya çalışıyorum. Koca bir camiayı temsil ediyorum. Her şeyin farkındayım, hiç merak etmeyin. Beşiktaş için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz."

YENİ HOCALARI BEN İSTEDİM
Burak Yılmaz, Hırvat antrenörlerin takıma kendi inisifyatifi ile katıldığını dile getirdi
Burak Yılmaz, teknik ekibe yeni katılan antrenörler Hari Vukas ile Toni Modric hakkında da "Onlar yakından tanıdığım isimler. Her zaman iletişim halindeydim. Hatta geçen sene Lille-Marsilya maçına gittiğimde de Hari Vukas ile orada görüşmüştüm. Kendisi İgor Tudor ile birlikteydi. Onlara da teşekkür ediyorum. Onlara olan davetimizi hiç ikiletmeden burada oldular. Bu da kulübümüzün, camiamızın büyüklüğünden geliyor. Bunun için de ayrıca mutluyum. Ama hiçbir spekülasyona gerek yok. Her şey benim isteğimle oldu. Onların katkılarıyla takımımız daha da güçlenecek ve bir adım daha ileriyle gidecek" değerlendirmesinde bulundu.

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Sahaya çıkan gereğini yapar
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