Saiss bize zarar verdi!

“Fransa maçında oynaması hatalıydı. Saiss’in hem kendisine, hem bize zararı oldu. Şu anda kimseyi gönderemeyiz, kimseyi de getiremeyiz”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Romain Saiss'in Fransa-Fas maçında oynamasının hatalı olduğunu söyledi. Sakatlığı nedeniyle oyunu yarıda bırakan başarılı stoperin Fas'a da faydalı olamadığını belirten tecrübeli hoca, şunları söyledi: "Saiss'in durumuna bakacağız. Birinci derecede yırtıktı, üstüne giderse sıkıntısı artacaktı. Belki artmıştır, oynaması çok kötü karardı. Bazenfutbolcular bu tercihleri yapabiliyor. Sonmaçında Fas takımınakatkısı olmadı. Hem bizehem kendine, herkesezararı oldu. Kampta çalışmalarımız iyi geçti. Taktik felsefemizi, oyun düşüncemizi anlattık. İyiye gidiyoruz ama daha iyi olacağız. Gücümüz deumudumuz da var. Eldeki oyunculardantakım içerisinde nasıl randıman alırız diyedüşünüyoruz. Şu anda kimseyi gönderemeyiz, kimseyi de getiremeyiz."
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