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Giriş Tarihi: 16.12.2022

Saiss bize zarar verdi!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Saiss bize zarar verdi!

“Fransa maçında oynaması hatalıydı. Saiss’in hem kendisine, hem bize zararı oldu. Şu anda kimseyi gönderemeyiz, kimseyi de getiremeyiz”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Romain Saiss'in Fransa-Fas maçında oynamasının hatalı olduğunu söyledi. Sakatlığı nedeniyle oyunu yarıda bırakan başarılı stoperin Fas'a da faydalı olamadığını belirten tecrübeli hoca, şunları söyledi: "Saiss'in durumuna bakacağız. Birinci derecede yırtıktı, üstüne giderse sıkıntısı artacaktı. Belki artmıştır, oynaması çok kötü karardı. Bazen futbolcular bu tercihleri yapabiliyor. Son maçında Fas takımına katkısı olmadı. Hem bize hem kendine, herkese zararı oldu. Kampta çalışmalarımız iyi geçti. Taktik felsefemizi, oyun düşüncemizi anlattık. İyiye gidiyoruz ama daha iyi olacağız. Gücümüz de umudumuz da var. Eldeki oyunculardan takım içerisinde nasıl randıman alırız diye düşünüyoruz. Şu anda kimseyi gönderemeyiz, kimseyi de getiremeyiz."

DİKKAT ÇEKEN 3'LÜ!
GEDSON FERNANDES: Portekizli futbolcu bu kez forvete yakın pozisyonda görevlendirildi. Hücuma katkısını artıran ve siyah-beyazlıların hemen hemen her pozisyonunun içerisinde yer alan 23 yaşındaki futbolcu, 2 golle yeni rolüne hiç yabancılık çekmedi.
N'KOUDOU: Dünya Kupası'ndan döndükten sonra takıma adapte olmaya başlayan N'Koudou, ilk kez 11'de başladığı mücadelede 1 gol, 1 asist katkısı verirken, sol kanatta rakibini oldukça zorladı.
CENK TOSUN: Kamp sürecinde grip nedeniyle çok fazla antrenman kaçıran ve ilk kez kampta hazırlık maçında forma şansı bulan Tosun Paşa, attığı 2 golle farkını ortaya koydu.

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Saiss bize zarar verdi!
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