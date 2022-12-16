Saiss bize zarar verdi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Romain Saiss'in Fransa-Fas maçında oynamasının hatalı olduğunu söyledi. Sakatlığı nedeniyle oyunu yarıda bırakan başarılı stoperin Fas'a da faydalı olamadığını belirten tecrübeli hoca, şunları söyledi: "Saiss'in durumuna bakacağız. Birinci derecede yırtıktı, üstüne giderse sıkıntısı artacaktı. Belki artmıştır, oynaması çok kötü karardı.Kampta çalışmalarımız iyi geçti. Taktik felsefemizi, oyun düşüncemizi anlattık. İyiye gidiyoruz ama daha iyi olacağız.Şu anda kimseyi gönderemeyiz, kimseyi de getiremeyiz."Portekizli futbolcu bu kez forvete yakın pozisyonda görevlendirildi.23 yaşındaki futbolcu, 2 golle yeni rolüne hiç yabancılık çekmedi.Dünya Kupası'ndan döndükten sonra takıma adapte olmaya başlayan N'Koudou,Kamp sürecinde grip nedeniyle çok fazla antrenman kaçıran veTosun Paşa, attığı 2 golle farkını ortaya koydu.