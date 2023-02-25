Saiss için milli endişe!

Fas’ın hocası Walid Regragui, tecrübeli stoperin Beşiktaş’ta geri planda bırakılmasının Milli Takım performansını olumsuz etkilemesinden korkuyor
Beşiktaş'taki durumu hâlâ belirsizliğini koruyan Romain Saiss, dış basında Şenol Güneş ile anlaşmazlık yaşadığı iddiaları ile gündem oldu. Güneş'in kadroyapılanmasında ön sıralarda yerbulamayan 32 yaşındaki futbolcununtakımdan ayrılacağı vefarklı ekipler ile de temasageçtiği belirtildi. Fas basınından Al-Araby'nin aktardığı bilgilere göre Fas Milli Takımı'nın teknik adamı Walid Regragui, Romain Saiss'in siyah-beyazlı ekipteki geleceğinden endişeli. 32 yaşındaki stoperin, her ne kadar Fas'ın 25 Mart'ta Brezilya ve 28 Mart'taPeru'ya karşı oynayacağı maçlarda kadroda yer alması beklense de Beşiktaş'taki durumunun bir problem yaratmasından korkuluyor.