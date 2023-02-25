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Giriş Tarihi: 25.2.2023

Saiss için milli endişe!

Saiss için milli endişe!

Fas’ın hocası Walid Regragui, tecrübeli stoperin Beşiktaş’ta geri planda bırakılmasının Milli Takım performansını olumsuz etkilemesinden korkuyor

Beşiktaş'taki durumu hâlâ belirsizliğini koruyan Romain Saiss, dış basında Şenol Güneş ile anlaşmazlık yaşadığı iddiaları ile gündem oldu. Güneş'in kadro yapılanmasında ön sıralarda yer bulamayan 32 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılacağı ve farklı ekipler ile de temasa geçtiği belirtildi. Fas basınından Al-Araby'nin aktardığı bilgilere göre Fas Milli Takımı'nın teknik adamı Walid Regragui, Romain Saiss'in siyah-beyazlı ekipteki geleceğinden endişeli. 32 yaşındaki stoperin, her ne kadar Fas'ın 25 Mart'ta Brezilya ve 28 Mart'ta Peru'ya karşı oynayacağı maçlarda kadroda yer alması beklense de Beşiktaş'taki durumunun bir problem yaratmasından korkuluyor.

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Saiss için milli endişe!
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