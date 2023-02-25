Saiss için milli endişe!

Beşiktaş'taki durumu hâlâ belirsizliğini koruyan Romain Saiss, dış basında Şenol Güneş ile anlaşmazlık yaşadığı iddiaları ile gündem oldu.Fas basınından Al-Araby'nin aktardığı bilgilere göre Fas Milli Takımı'nın teknik adamı Walid Regragui, Romain Saiss'in siyah-beyazlı ekipteki geleceğinden endişeli. 32 yaşındaki stoperin, her ne kadar Fas'ınkarşı oynayacağı maçlarda kadroda yer alması beklense de Beşiktaş'taki durumunun bir problem yaratmasından korkuluyor.