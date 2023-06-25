Saiss gidecek Mina gelecek

eşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, takımdan ayrılmayı planlıyor. 33 yaşındaki futbolcuya en ciddi ilgiyi ise Marsilya gösteriyor. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan oyuncu için siyahbeyazlı kulübe 2.5 milyon Euro bonservis bedeli öneren Fransız kulübü, teklifini güncellemeyip beklemeye geçti. Saiss'in gitme ihtimalini yüksek bulan Beşiktaş da gözünü Yerry Mina'ya dikti. Everton ile mukavelesi sona erenancak 28 yaşındaki futbolcuyla Lens, Granada ve Bologna'nın da ilgilendiği aktarıldı.