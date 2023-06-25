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Giriş Tarihi: 26.6.2023

Saiss gidecek Mina gelecek

BERKAY TURAN

Marsilya’nın 2.5 milyon Euro teklif ettiği Saiss’in vedasına kesin gözüyle bakılıyor. Kartal da bu nedenle Everton’la sözleşmesi biten Yerry Mina’ya teklif yaptı ve beklemeye geçti

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, takımdan ayrılmayı planlıyor. 33 yaşındaki futbolcuya en ciddi ilgiyi ise Marsilya gösteriyor. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan oyuncu için siyahbeyazlı kulübe 2.5 milyon Euro bonservis bedeli öneren Fransız kulübü, teklifini güncellemeyip beklemeye geçti. Saiss'in gitme ihtimalini yüksek bulan Beşiktaş da gözünü Yerry Mina'ya dikti. Everton ile mukavelesi sona eren Kolombiyalı sağ stoper için siyah-beyazlıların resmi teklifini yaptığı ancak 28 yaşındaki futbolcuyla Lens, Granada ve Bologna'nın da ilgilendiği aktarıldı.

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Saiss gidecek Mina gelecek
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