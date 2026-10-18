Savunma yine değişecek

SİYAH-beyazlılarda milli ara dönüşü stoperde dengeler her maç değişiyor. Kocaelispor'a karşı Djalo-Emirhan ikilisiyle sahaya çıkan teknik direktör Vincenzo İtaliano
, Hoffenheim deplasmanında ise Djalo yerine Agbadou'yu tercih etti. İtaliano'nun Trabzonspor'a karşı bir kez daha değişiklik hazırlığında olduğu aktarıldı. Hoffenheim maçında yedek soyunan Djalo'nun Trabzonspor deplasmanında yeniden ilk 11'e dönmeye hazırlandığı belirtildi. Beşiktaş forması altında ilk sürelerini Hoffenheim maçında bulan
ve birkaç dakikada olsa sahada kalan Ümit Akdağ'ın da ilk 11'i zorladığı ancak savunmada iki değişiklik birden beklenmediği aktarıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör