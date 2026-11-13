Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Savunmada plan değişti!
Giriş Tarihi: 13.11.2026

Savunmada plan değişti!

Defans hattında bu sezon ideal bir ikili oluşturamayan Beşiktaş, ocak ayında Solet için harekete geçecek

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ogün ŞAHİNOĞLU Ogün ŞAHİNOĞLU
Savunmada plan değişti!
  • ABONE OL
Beşiktaş, bu sezon hücum hattında değil savunmada büyük sorunlar yaşıyor. Siyah-beyazlılar, Tiago Djalo, Agbadou, Emirhan Topçu ve Ümit Akdağ ile sezona başlarken bu 4 oyuncuyla ideal bir ikili oluşturamadı. Devre arası için normal şartlarda stoper planı yoktu ancak beklentilerin altında kalan performanslar nedeniyle orta saha transferinin ardına stoper de yazıldı. Kartal'ın listesinde olan ve durumunu yakından takip ettiği isimlerden biri Udinese'den Oumar Solet. Fildişi Sahilli futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor ancak 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor. Beşiktaş cephesi de takip altında tuttuğu 26 yaşındaki oyuncu için devre arası planlarına başladı. Siyahbeyazlı yönetim, tecrübeli stoper için İtalyan kulübü temsilcileriyle temaslara şimdiden başladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Savunmada plan değişti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA