Savunmada plan değişti!

Beşiktaş, bu sezon hücum hattında değil savunmada büyük sorunlar yaşıyor. Siyah-beyazlılar, Tiago Djalo, Agbadou, Emirhan Topçu ve Ümit Akdağ ile sezona başlarken bu 4 oyuncuyla ideal bir ikili oluşturamadı.
Devre arası için normal şartlarda stoper planı yoktu ancak beklentilerin altında kalan performanslar nedeniyle orta saha transferinin ardına stoper de yazıldı. Kartal'ın listesinde olan ve durumunu yakından takip ettiği isimlerden biri Udinese'den Oumar Solet. Fildişi Sahilli futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor ancak 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor. Beşiktaş cephesi de takip altında tuttuğu 26 yaşındaki oyuncu için devre arası planlarına başladı.
Siyahbeyazlı yönetim, tecrübeli stoper için İtalyan kulübü temsilcileriyle temaslara şimdiden başladı.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör