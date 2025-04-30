Savunmada son gün

12 Nisan'da gerçekleştirdiği Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yumruklar havada uçuşmuştu. Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkan Hasan Arat ile kürsüde tartıştıktan sonra kendisine yumruk atmış, daha sonra koruması ve şoförü olduğu belirtilen kişiler de aynı şekilde olaya karışmıştı. Sahne arkasında da olayların devam ettiği, birçok kişinin olaya karıştığı kaydedildi.Yamantürk ve Arat'ın aralarında geçen fiziksel şiddete varan konuya dair savunmalar için süre bugün doluyor. Tarafların vereceği savunmalar Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar ve kurul üyeleri tarafından değerlendirilecek, ardından merakla beklenen karar alınacak.