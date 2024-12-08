Scoutların gözü Oğuz Aydın’da

Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Oğuz Aydın için scoutlar Tüpraş Stadı'ndaydı. Sezon başında Ajax'ı reddeden yetenekli futbolcuyu Lille, Everton ve Lazio kulüplerinin yetkilileri izledi. Bu arada ligde son maçlarda gösterdiği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki kanat, Beşiktaş derbisiyle sarı-lacivertlilerde üst üste 3. kez ilk 11'de forma giydi. 90 dakika sahada kalan Oğuz, 6 ikili mücadele kaybederken 5 isabetsiz, 1 isabetli orta yaptı.yenerek ligde 5 maç sonra kazanan Beşiktaş, rakibine karşı fiziki üstünlüğünü konuşturdu. Gedson Fernandes, orta sahada rakip futbolcu Dusan Tadic ile Fred'e adeta top göstermedi.13'te 10 ile en fazla ikili mücadele kazanan isim oldu. Bu alanda Beşiktaş, sarılacivertlilere oranla toplamda 72'de 41 üstünlük gösterip, rarikibini dize getirdi.