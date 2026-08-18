Şef İtaliano gururla sunar

SÜPER Lig'de Eyüpspor'u 1-0 yenerek rakiplerinin puan kaybettiği haftada hata yapmayan ve 5 resmi maçını da kazanan Vincenzo İtaliano
, kısa sürede Beşiktaş
'a imzasını attı. Kartal'a geldiğinde"Ne yapması gerektiğini bilen, planınıuygulayan bir Beşiktaş oluşturmakistiyorum" diyen 48 yaşındaki hoca,adım adım mührünü vuruyor.
İtaliano'nun Beşiktaş'ı, topu kaybettiğinde geri koşup bekleyen bir takım olmaktan ziyade, hemen topu kazanmaya çalışan bir yapıya dönüşüyor. Yüksek tempo, önde baskı, topu mümkün olduğunca rakip yarı sahada tutmak temel prensip. İtalyan teknik adamın sisteminde genişlik yalnızca klasik kanat oyuncularından gelmiyor. Beklerin de hücumakatılmasıyla rakibin savunmahattı yatay olarak açılıyor.
Eyüpspor maçında Rıdvan ve Taylan adeta forvet gibi ileri çıktı. Cerny, Olaitan, Djalo, Salih Özcan gibi oyuncuların performansındaki yükseliş, İtaliano'nun öğrencilerini en güçlü oldukları alanlarda kullanmaya çalıştığını gösteriyor. Rollerinin daha anlaşılır hale gelmesi de takıma kimlik kazandırıyor. Futbolcu nezaman öne çıkacağını, ne zamanpres yapacağını, top kendisindeykenhangi opsiyonları arayacağınıiyi biliyor.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör