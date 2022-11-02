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Giriş Tarihi: 2.11.2022

Sergen Yalçın’dan itiraflar

Sergen Yalçın’dan itiraflar
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün Valerien İsmael ile yollarını ayırmasından sonra kendisine bir teklif gelmediğini ve hiçbir görüşme olmadığını belirten Yalçın'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
ARDA Güler gözümle gördüğüm en yetenekli yerli oyuncu. Avrupa'da büyük işler yapabilir.
BAŞKAN Ahmet Nur Çebi'yle aramız iyi. Dostluk başka, iş başka.
ABOUBAKAR sakat mıydı bilmiyorum. Bence o kadar büyük bir sakatlığı yoktu. 3-4 maçlıktı ama 10-12 maç oynamadı.
EMIRHAN İlkhan'ı A Takım'a ben çıkardım. A2 maçını izlerken 10 dakika seyrettim, 'Bunu bizim antrenmana gönderin' dedim. Beşiktaş'ta altyapı projesinin kurucusu benim.
OYUNCULARIN tesiste kalmasına karşıyım. Ersin ve Rıdvan tesiste kalıyordu. 'Gidin evinizde kalın' dedim. Burası iş yeriniz. Buraya iş yapmaya gelin.
GÖREVE gelince yasakları kaldırdım. Kola yasakmış, serbest. Yemeğe eşofmanla gelmek zorundalar, serbest…
JESUS'U beğeniyorum. Karakterli biri, belli. Duruşu, hareketleri sağlam.
KATAR'DAN ve Türkiye'den 1-2 teklif geldi, 3 büyük takımdan değil. A Milli Takım'dan da teklif almadım.
YORUMCULUK değil teknik direktörlük yapmak istiyorum. Bir proje gelirse değerlendireceğiz. Ben daha çok şampiyonluk ve kupa kazanırım.

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Sergen Yalçın’dan itiraflar
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