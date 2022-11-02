Sergen Yalçın’dan itiraflar

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün Valerien İsmael ile yollarını ayırmasından sonra kendisine bir teklif gelmediğini ve hiçbir görüşme olmadığını belirten Yalçın'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:Güler gözümle gördüğüm en yetenekli yerli oyuncu. Avrupa'da büyük işler yapabilir.Ahmet Nur Çebi'yle aramız iyi. Dostluk başka, iş başka.sakat mıydı bilmiyorum. Bence o kadar büyük bir sakatlığı yoktu. 3-4 maçlıktı ama 10-12 maç oynamadı.İlkhan'ı A Takım'a ben çıkardım. A2 maçını izlerken 10 dakika seyrettim, 'Bunu bizim antrenmana gönderin' dedim. Beşiktaş'ta altyapı projesinin kurucusu benim.tesiste kalmasına karşıyım. Ersin ve Rıdvan tesiste kalıyordu. 'Gidin evinizde kalın' dedim. Burası iş yeriniz. Buraya iş yapmaya gelin.gelince yasakları kaldırdım. Kola yasakmış, serbest. Yemeğe eşofmanla gelmek zorundalar, serbest…beğeniyorum. Karakterli biri, belli. Duruşu, hareketleri sağlam.ve Türkiye'den 1-2 teklif geldi, 3 büyük takımdan değil. A Milli Takım'dan da teklif almadım.değil teknik direktörlük yapmak istiyorum. Bir proje gelirse değerlendireceğiz. Ben daha çok şampiyonluk ve kupa kazanırım.