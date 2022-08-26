Sergen Yalçın'dan şampiyonluk hikayesi! "İnşallah averajla şampiyon oluruz"

Bir dönem Beşiktaş'la şampiyonluğa ulaşan eski milli futbolcu Sergen Yalçın, katıldığı YouTube programında önemli açıklamalarda bulundu. Kartal'ın başındayken 2020/21 sezonunu şampiyonlukla çatlandıran tecrübeli isim, şampiyonluğun hikayesini anlatırken, attığı 2 golle Chelsea'yi devirdiği maç hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Sergen Yalçın'ın açıklamalarının tamamı...
Chelsea deplasmanına gidiyoruz. Babam da genellikle bizimle geliyor deplasmanlara. Uçakta beraberiz. 'İnşallah fazla santra yapmayız' dedim. Babam, 'Sergen senin dediğin gibi olmayacak maç' dedi. '2-0 biter, 2 golü de sen atarsın' dedi.
"FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA TEKNİK DİREKTÖR OLACAKSIN"
Babam devam etti, 'Sen bunları boşver, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olacaksın, bu takımı şampiyon yapacaksın' dedi. Buna şahit olan 1-2 insan var. 'Baba ne alaka' dedim, daha futbol oynuyoruz. Antrenörlük yapmayı çok düşünmedim, tesadüfen başladım.
"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Beşiktaş'a geldikten sonra işler değişti. Sezona kötü başladık, sonra toparladık. Gidiyoruz. Sezonun bitmesine tahminen 3 maç kalmıştı, çok stresli bir ortam var. Yardımcılarım, 'Hocam ne olacak' dediler. 'Şampiyon olacağız' dedim.
"İNŞALLAH AVERAJLA ŞAMPİYON OLURUZ"
Sürekli olarak babamın söyledikleri aklıma geliyor. Belki de ona o an Allah söyletti. Çok enteresan bir anı benim hayatımda. 'İnşallah averajla şampiyon oluruz' dedim. Onu da ben söyledim. Madem buraya kadar yaşadık, sonuna kadar yaşayalım.
Babam da rahmetli oldu, uzun yıllar oldu. O söyledikleri, hiçbir zaman aklımdan çıkmadı. 3 tane büyük takım yarışıyor, herkes şampiyon olabilir. O kadar savaş vermişiz ki bizim olmamız lazım. O zorluğu, sıkıntıyı yaşadık. Mücadele etmediğimiz insan kalmadı.
O gurur, o huzur... Benim açımdan hiçbir karşılığı olamayacak bir şey. Bu dünyada karşılığı yok. O anlar aklıma geldikçe, bir konsantre oluyorsam beş konsantre oluyordum. Yıllar önce söyledi babam. Chelsea maçını söyleyen adam, devamını da söylemiştir dedim.