Sergen Yalçın'dan şampiyonluk hikayesi! "İnşallah averajla şampiyon oluruz"

"İNŞALLAH AVERAJLA ŞAMPİYON OLURUZ"

Sürekli olarak babamın söyledikleri aklıma geliyor. Belki de ona o an Allah söyletti. Çok enteresan bir anı benim hayatımda. 'İnşallah averajla şampiyon oluruz' dedim. Onu da ben söyledim. Madem buraya kadar yaşadık, sonuna kadar yaşayalım.