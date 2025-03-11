Sessizliğimizi yanlış anlamayın!

BEŞİKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp, maçtan sonra derbiler için yaptıkları yabancı hakem başvurusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eşitlik ilkesine dayanarak, Beşiktaş'ın, G.Saray ve F.Bahçe ile oynayacağı maçlarda yabancı hakem talep ettiklerini daha önce ilettiklerini vurgulayan Özalp, sözlerini şöyle sürdürdü: "Henüz resmi başvurumuza TFF'den resmi bir cevap gelmedi.
Beşiktaş'ın önümüzdeki iki derbisi için yabancı hakem talebiyle ilgili TFF'den ivedilikle cevap bekliyoruz. Bu maçta da iyi ivme yakalamış, çizgisi yukarı giden Beşiktaş'ın hakemler tarafından nasıl bir duruma maruz bırakıldığını
gördünüz. Sessizliğimiz, Beşiktaş gibi 122 yıllık bir kulübün efendiliğinden kaynaklanmaktadır. Bu sessizliğimiz yanlış anlaşılmasın."