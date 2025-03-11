Sessizliğimizi yanlış anlamayın!

BEŞİKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp, maçtan sonra derbiler için yaptıkları yabancı hakem başvurusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eşitlik ilkesine dayanarak, Beşiktaş'ın, G.Saray ve F.Bahçe ile oynayacağı maçlarda yabancı hakem talep ettiklerini daha önce ilettiklerini vurgulayan Özalp, sözlerini şöyle sürdürdü:Beşiktaş'ın önümüzdeki iki derbisi için yabancı hakem talebiyle ilgili TFF'den ivedilikle cevap bekliyoruz. Bu maçta da iyi ivme yakalamış, çizgisi yukarı giden Beşiktaş'ıngördünüz. Sessizliğimiz, Beşiktaş gibi 122 yıllık bir kulübün efendiliğinden kaynaklanmaktadır. Bu sessizliğimiz yanlış anlaşılmasın."