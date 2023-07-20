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Giriş Tarihi: 20.7.2023

Sırada okereke var

Ogün ŞAHİNOĞLU
Sırada okereke var

Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki oyuncunun kulübü Cremonese’ye 3 milyon Euro önerdi ancak İtalyan ekibi bu rakamı az buldu. Kartal, 3.5-4 milyon Euro arasında bir maliyetle bu işi bitirmeyi hedefliyor

Sağ stoper sorununu Lyanco ile çözen siyahbeyazlı ekip, oyuncunun kulübü Southampton'a zorunlu satın almayı içeren kiralık anlaşması ile 6.5 milyon Euro ödeme yapacak. Brezilyalı futbolcuyla da 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanacak. Ön libero konusunda ise Jean Onana ısrarında sona gelen Beşiktaş, oyuncu ve kulübüyle el sıkıştı. Fransız ekibi Lens'e Kamerunlu yıldız için 4 yıla yayılan 4 taksit halinde 4.2 milyon Euro ödenecek.

OYUNCU CEPHESİ HABER BEKLİYOR
Jean Onana'ya, Lyanco'da olduğu gibi 2026-27 sezonu sonuna kadar imza attırılacak. Güneş'in üzerinde çok durduğu bu iki isimden sonra sırada David Okereke var. Nijeryalı forvet için daha önce Cremonese'ye 3 milyon Euro öneren siyah-beyazlılar, İtalyanlardan talep ettikleri rakamı düşürmelerini istedi. Kartal'ın 3.5 - 4 milyon Euro gibi bir rakama bu transferi tamamlamak istediği kaydedildi. Oyuncu cephesi de Beşiktaş'tan gelecek haberi bekliyor.




DAVİD OKEREKE KİMDİR?
29 Ağustos 1997 tarihinde Lagos'ta dünyaya gelen Okereke, futbola 2014 yılında Nijerya'nın Bayelsa United takımında başladı. 1.81 metre boyundaki forvet; sonrasında sırasıyla Lavagnese, Spezia U19, Spezia Calcio, Cosenza, Club Brugge, Venezia, Club Brugge ve Cremonese formalarını giydi. Toplam 240 maça çıkarken 55 gol ve 24 asistle oynadı.

KOMBİNELER TÜKENDİ!
Beşiktaş taraftarı, takımlarına desteğe tam gaz devam ediyor. Siyahbeyazlı futbolseverler, satışa sunulan yeni sezon kombinelerini tamamen tüketti… Kulüpten yapılan açıklamada "Kombinelere yoğun ilgi göstererek takımımıza duyduğu güveni güçlü bir şekilde gösteren Büyük Beşiktaş Taraftarı'na teşekkür ederiz" denildi. Kombine fiyatları 4 bin 500 ile 35 bin 500 TL arasında değişiyordu. Öte yandan hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş'ın dünkü idmanını Başkan Ahmet Nur Çebi de izledi. Çebi, teknik direktör Şenol Güneş ile 45 dakika sohbet etti. Ardından da "Transfer konusunda taraftarımız bize güvensin, en iyisini yapacağız" dedi.

YENİ MALATYA'DAN ŞOK KARAR
Trendyol 1. Lig'de fikstür dün çekilirken sarı-siyahlılar yeni sezon da yer almayacak
Trendyol 1. Lig'de fikstür çekimi dün yapılırken Yeni Malatyaspor'dan önemli bir karar geldi. Geçen sezon yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen sarı-siyahlı takım, yeni sezon da yer almayacağını açıkladı. Lig 18 takımla devam edecek. Heyecan 11 Ağustos'ta başlarken ilk haftanın programı şöyle oldu:

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