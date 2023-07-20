Sırada okereke var

Sağ stoper sorununu Lyanco ile çözen siyahbeyazlı ekip, oyuncunun kulübüBrezilyalı futbolcuyla da 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanacak. Ön libero konusunda ise Jean Onana ısrarında sona gelen Beşiktaş, oyuncu ve kulübüyle el sıkıştı. Fransız ekibi Lens'e Kamerunlu yıldız için 4 yıla yayılanJean Onana'ya, Lyanco'da olduğu gibi 2026-27 sezonu sonuna kadar imza attırılacak. Güneş'in üzerinde çok durduğu bu iki isimden sonra sırada David Okereke var. Nijeryalı forvet için daha önce Cremonese'ye 3 milyon Euro öneren siyah-beyazlılar, İtalyanlardan talep ettikleri rakamı düşürmelerini istedi. Kartal'ın 3.5 - 4 milyon Euro gibi bir rakama bu transferi tamamlamak istediği kaydedildi.29 Ağustos 1997 tarihinde Lagos'ta dünyaya gelen Okereke, futbola 2014 yılında Nijerya'nın Bayelsa United takımında başladı. 1.81 metre boyundaki forvet; sonrasında sırasıyla Lavagnese, Spezia U19, Spezia Calcio, Cosenza, Club Brugge, Venezia, Club Brugge ve Cremonese formalarını giydi. Toplam 240 maça çıkarken 55 gol ve 24 asistle oynadı.Beşiktaş taraftarı, takımlarına desteğe tam gaz devam ediyor. Siyahbeyazlı futbolseverler, satışa sunulan yeni sezon kombinelerini tamamen tüketti… Kulüpten yapılan açıklamada "Kombinelere yoğun ilgi göstererek takımımıza duyduğu güveni güçlü bir şekilde gösteren Büyük Beşiktaş Taraftarı'na teşekkür ederiz" denildi. Kombine fiyatları 4 bin 500 ile 35 bin 500 TL arasında değişiyordu. Öte yandan hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş'ın dünkü idmanını Başkan Ahmet Nur Çebi de izledi. Çebi, teknik direktör Şenol Güneş ile 45 dakika sohbet etti. Ardından da "Transfer konusunda taraftarımız bize güvensin, en iyisini yapacağız" dedi.Trendyol 1. Lig'de fikstür dün çekilirken sarı-siyahlılarrendyol 1. Lig'de fikstür çekimi dün yapılırken Yeni Malatyaspor'dan önemli bir karar geldi. Geçen sezon yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen sarı-siyahlı takım, yeni sezon da yer almayacağını açıkladı. Lig 18 takımla devam edecek.ilk haftanın programı şöyle oldu: