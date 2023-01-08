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Giriş Tarihi: 8.1.2023

Siyah beyaz bir aşk hikayesi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Siyah beyaz bir aşk hikayesi

Kartal, büyük bölümünü baskılı oynadığı karşılaşmada Cenk Tosun ve Wout Weghorst’la iki farklı üstünlük yakaladı. Ahmet Engin’in ağları bulan vuruşu endişe yaratsa da 90 dakika sonunda korkulan olmadı

Oyuncuların sevinci, takım-tribün bütünleşmesi görülmeye değer güzellikteydi
Aylardır ligde üst üste maç kazanmaya hasret olan Beşiktaş, şampiyonluk yarışına dahil olma fırsatını yakaladığı haftada kaza yaşamadı. İlk dakikalarda rakip kaleye kanatlardan inen Kartal'a karşı Kasımpaşa da savunma arkası koşularıyla yanıt vermeye çalıştı. Mert Günok, karşı karşıya pozisyonda Fall'a geçit vermedi. Siyahbeyazlılar, iki güzel servis sonrası aradığı golleri Cenk ve Weghorst ile bularak soyunma odasına önde gitti. İkinci devrede konuk ekip oyuna denge getirmeye gayret etti. Kasımpaşa ön alan baskısını da artırırken, golü de Atiba'yı hataya zorladığı pozisyon sonrasında buldu. Kasımpaşa çok net iki fırsattan faydalanamazken, Beşiktaşlılar son 15 dakikayı yüreği ağızlarında izledi.

MERT YINE BAŞROLDE
ADANA Demirspor karşısında 3 kritik kurtarışa imza atarak Beşiktaş'ın 1-0'lık galibiyetinde büyük pay sahibi olan Mert Günok, dün akşam da maçın adamıydı. Tecrübeli eldiven, Kasımpaşa'ya bulduğu üç net pozisyonda geçit vermedi. Rakibin tek golünde de hatası yoktu.



TARAFTARA VEDA ETTİ!
İNGİLİZ ekibi Manchester United'ın radarına giren Weghorst, attığı gol sonrası tribünlere gidip, önce formasını öptü sonra da taraftarlara eliyle kalp işareti yaptı. Ağzından "Bay, bay" ifadesinin döküldüğü görülen Hollandalı yıldız siyah-beyazlı taraftarlara adeta veda etti. 30 yaşındaki golcü oyuncunun karşılaşmadan sonra kulüp personeliyle de vedalaştığı bildirildi.

TOSUN PAŞA, LARİN'İN REKORA ORTAK OLDU
Kasımpaşa karşısında Beşiktaş'ın ilk golünü atarak takımını ateşleyen Cenk Tosun, Vodafone Park rekorunu egale etti. Tosun Paşa, 35. maçında gol sayısını 23'e çıkararak Dolmabahçe'de en fazla fileleri havalandıran isim olan ve sezon başında takımdan ayrılan Cyle Larin'i yakaladı. Cenk, bu sezon kaydettiği 5 golün dördünü, ayrıca yaptığı tek asisti Vodafane Park'ta buldu.

SALIH 12 MAÇ SONRA!
Beşiktaş'ın son oynadığı Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabakayı tamamlayamayan Salih Uçan, önceki gün antrenmana çıkmasının ardından kadroya dahil edildi. 11'de sahaya çıkan yıldız futbolcu, Cenk Tosun'un golünde asisti yapan isim oldu. Böylece 12 maç sonra skora katkıda bulundu.

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Siyah beyaz bir aşk hikayesi
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