Siyah beyaz bir aşk hikayesi

Oyuncuların sevinci, takım-tribün bütünleşmesi görülmeye değer güzellikteydiligde üst üste maç kazanmaya hasret olan Beşiktaş, şampiyonluk yarışına dahil olma fırsatını yakaladığı haftada kaza yaşamadı. İlk dakikalarda rakip kaleye kanatlardan inen Kartal'a karşı Kasımpaşa da savunma arkası koşularıyla yanıt vermeye çalıştı. Mert Günok, karşı karşıya pozisyonda Fall'a geçit vermedi. Siyahbeyazlılar, iki güzel servis sonrası aradığı golleri Cenk ve Weghorst ile bularak soyunma odasına önde gitti. İkinci devrede konuk ekip oyuna denge getirmeye gayret etti. Kasımpaşa ön alan baskısını da artırırken, golü de Atiba'yı hataya zorladığı pozisyon sonrasında buldu. Kasımpaşafaydalanamazken, Beşiktaşlılar son 15 dakikayı yüreği ağızlarında izledi.ADANA Demirspor karşısında 3 kritik kurtarışa imza atarak Beşiktaş'ın 1-0'lık galibiyetinde büyük pay sahibi olan Mert Günok, dün akşam da maçın adamıydı. Tecrübeli eldiven, Kasımpaşa'ya bulduğu üç net pozisyonda geçit vermedi. Rakibin tek golünde de hatası yoktu.İNGİLİZ ekibi Manchester United'ın radarına giren Weghorst, attığı gol sonrası tribünlere gidip, önce formasını öptü sonra da taraftarlara eliyle kalp işareti yaptı. Ağzından "Bay, bay" ifadesinin döküldüğü görülen Hollandalı yıldız siyah-beyazlı taraftarlara adeta veda etti. 30 yaşındaki golcü oyuncunun karşılaşmadan sonra kulüp personeliyle de vedalaştığı bildirildi.karşısında Beşiktaş'ın ilk golünü atarak takımını ateşleyen Cenk Tosun, Vodafone Park rekorunu egale etti. Tosun Paşa, 35. maçında gol sayısını 23'e çıkararak Dolmabahçe'de en fazla fileleri havalandıran isim olan ve sezon başında takımdan ayrılan Cyle Larin'i yakaladı. Cenk, bu sezon kaydettiği 5 golün dördünü, ayrıca yaptığı tek asisti Vodafane Park'ta buldu.son oynadığı Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabakayı tamamlayamayan Salih Uçan, önceki gün antrenmana çıkmasının ardından kadroya dahil edildi. 11'de sahaya çıkan yıldız futbolcu, Cenk Tosun'un golünde asisti yapan isim oldu. Böylece 12 maç sonra skora katkıda bulundu.