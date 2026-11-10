Son 10 yılın en iyisi!

Milli araya 3-0'lık Gançlerbirliği galibiyetiyle giren Beşiktaş'ın bu sezon özellikle iç sahada sergilediği performans parmak ısırtıyor. Süper Lig'de 6'da 6 yapan Kartal, Avrupa'da ise ön elemeler dahil evinde oynadığı 5 maçta (4G-1B) mağlubiyet yaşamadı. Son dönemde özellikle deplasmanda aldığı sonuçlar istediği gibi olmayan Beşiktaş'ın buna rağmen iki kulvarda da yarışı devam ettirmesi geçtiğimiz sezonlara göre iyileşme yaşadığını gösteriyor. 2025-26 sezonunda önce Avrupa, ardından Konferans Ligi elemelerinden geçemeyen Kartal, bu sezon Avrupa Ligi'nde 4 maçta 7 puan topladı. En son 2017-18'de Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselmişti.

GEÇEN SEZONUN 5 PUAN ÖNÜNDE

Süper Lig'de de tablo geçtiğimiz sezonlara göre daha iyi. Bu sezon çıktığı 11 maçtan 22 puan elde eden Beşiktaş, geçen sezon aynı haftada 17 puan alabilmişti. Siyah-beyazlılar, topladığı puan ve elde ettiği averaj ile son 10 sezonun en iyi tablosunu ortaya koydu. Yeni hedef milli ara sonrası Konya deplasmanı ve G.Saray derbisiyle zirve ile farkı azaltmak.





KENDİNİ AŞTI!

BEŞİKTAŞ'IN yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız santrforu Dusan Vlahovic, Süper Lig maçlarındaki performansıyla dikkat çekiyor. Sırp futbolcu, sezon başından bu yana 9 lig maçına çıkarken, bunların 8'inde ilk 11'de görev aldı. Vlahovic'in ilk 11'de sahaya çıktığı 8 maçın 7'sinde gol katkısı vermesi dikkat çekti. 26 yaşındaki golcü oyuncu yalnızca Trabzonspor karşısında skora etki edemedi. Yıldız isim, Çorum'a 3, Gençlerbirliği'ne 2, Fenerbahçe, Amed, Kocaelispor ve Kasımpaşa ağlarına 1'er gol bıraktı. Tecrübeli forvet, Başakşehir karşısında ise asistiyle Beşiktaş'ın galibiyetine katkı verirken 9 karşılaşmada 9 gol, 1 asiste ulaştı. Avrupa dahil 14 maça çıkan Vlahovic'in takımına tüm katkısı ligde oldu. Yıldız isim henüz Avrupa arenasında siftah yapamadı.



VLAHOVİC İSTANBUL'DA KALIYOR

Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic, Dusan Vlahovic'in çözmesi gereken özel bir durumu olduğunu ve milli takımdan gelen daveti geri çevirdiğini açıkladı. 26 yaşındaki yıldız golcü, çalışmalarına İstanbul'da Beşiktaş ile birlikte devam edecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör