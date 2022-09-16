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Giriş Tarihi: 16.9.2022 08:31

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta flaş Ersin Destanoğlu gelişmesi! Yapılan teklif...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta flaş Ersin Destanoğlu gelişmesi! Yapılan teklif...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yönetimi, 1 milyon Euro isteyen genç kaleci Ersin Destanoğlu'na 4+1 yıllık sözleşme ve 500 bin Euro ücret önerdi. Tarafların 700-800 bin Euro bandında anlaşması yüksek ihtimal...

Beşiktaş'ın 21 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu ile ilgili son günlerdeki ana gündem maddesi sözleşme yenileme. Genç file bekçisine 4+1 yıllık kontrat öneren siyah beyazlı yönetim, karşılığında sezon başına 500 bin Euro garanti ücret teklif etti. Ersin ise masaya 1 milyon Euro talebiyle oturdu.

Beşiktaş ile 3 kupa kaldıran milli kaleci hâlâ altyapıdan A takıma çıktığı sözleşmeye göre kazanç elde ediyor. Ersin'e hakkını teslim etmek isteyen siyahbeyazlı idareciler, önerdikleri rakamı biraz daha yukarı çekecek. Karşılığında ise genç eldivenin de indirime gitmesini talep edecek. Tarafların yaklaşık 700-800 bin Euro bandında anlaşarak orta yolu bulması bekleniyor.

BOYD LİSTEDE YOK, ANTRENMANDA VAR

Siyah-beyazlılarda 15 yabancı arasında adı listeye yazılmayan isim Tyler Boyd olmuştu. ABD'li futbolcu, 2020-21 sezonunun ilk devresinde de benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı ama tek bir farkla…

Boyd, bu kez kadro dışı bırakılmadı. Adı listede yer almayan kanat oyuncusu, gelen teklifleri reddedip takımdan ayrılmayı kabul etmese de kadro dışı kararı uygulanmadı. 28 yaşındaki isim, devre arasına kadar çalışmalarını takımla birlikte sürdürecek

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta flaş Ersin Destanoğlu gelişmesi! Yapılan teklif...
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